Uomini e Donne news, Mariangela lascia il programma: lacrime per un cavaliere

Uomini e Donne news: Mariangela del Trono Over lascia il programma e Umberto finisce in lacrime

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 18 dicembre, una dama annuncia di voler lasciare il programma. Stiamo parlando di Mariangela, la quale aveva colpito molto Umberto. La donna, già durante la scorsa puntata, aveva informato il cavaliere di non essere interessata alla sua conoscenza. Dunque, la dama aveva messo una pietra sopra. A quanto pare, Umberto non ha voluto perdere la speranza, tanto che ha tentato di mettersi in contatto con lei. In studio l’uomo rivela di essere andato a cercarla sotto casa e di aver provato anche a chiamarla, senza ottenere alcun risultato positivo. A questo punto, Mariangela annuncia di voler lasciare la trasmissione, in quanto le è accaduta una cosa molto bella. Tina Cipollari chiede subito alla donna se si è fidanzata fuori dal programma. La dama preferisce non parlare di fidanzamento, ma rivela di trovarsi bene insieme a un uomo. Si tratta di Alessandro di Grosseto, il quale ha preso parte alla trasmissione solo per qualche puntata.

Infatti, Gianni Sperti e Tina non riescono a ricordare chi possa essere questo cavaliere. Mariangela afferma che è più piccolo di lui, in quanto ha 55 anni. Tutti sembrano essere molto contenti per la dama, che ammette di essere molto felice con Alessandro. Ma ecco che Umberto, al centro dello studio, non riesce a trattenere le lacrime. Il cavaliere appare molto dispiaciuto per la scelta fatta da Mariangela, ma anche abbastanza deluso. L’uomo avrebbe voluto avere questo annuncio da parte della dama fuori dallo studio. La dama rivela che non era sua intenzione dargli pubblicamente questa delusione, ma era l’unico modo per lei.

News Uomini e Donne: Umberto commuove tutti ma scatena anche delle critiche

Per Mariangela la conoscenza con Umberto era già finita da tempo. Lei stessa l’aveva annunciato in studio, ma il cavaliere sembra ancora non aver compreso bene come stanno le cose. Sebbene il pubblico da casa si sia commosso di fronte alle sue lacrime, Gianni e Rocco Fredella sono convinti che Umberto avrebbe dovuto capire da molto tempo le intenzioni di Mariangela. Quest’ultima, infatti, già la scorsa settimana era stata abbastanza chiara con il cavaliere.