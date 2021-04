Uomini e Donne news: lutto per Beatrice Buonocore, con lei c’è Jessica

Non un momento semplice per Beatrice Buonocore: è morta sua nonna. Quel genere di news su Uomini e Donne che rattristano molto i fan dei protagonisti del programma. Notizie che in questo periodo in cui tante persone stanno perdendo i propri cari, i nonni soprattutto, vengono avvertite ancor di più. I fan di Beatrice non le stanno facendo mancare sostegno e affetto, ma lei può contare su un’amica che ha conosciuto proprio negli studi di Uomini e Donne. Si tratta di Jessica Antonini, ex tronista che ha condiviso nelle prime settimane l’avventura sul trono con Davide Donadei, che Beatrice corteggiava. Si sono conosciute nello studio di Maria De Filippi e da quel momento sono diventate molto amiche.

Beatrice e Jessica si frequentano spesso e sono insieme anche in questi giorni. Nei loro profili Instagram infatti appaiono insieme in foto e video, quindi di sicuro Beatrice sta affrontando questo momento con un’amica che le tiene la mano. Oltre a poter contare anche sul sostegno dei fan, che in questi momenti più che mai si fanno trovare pronti per una carezza e una parola d’affetto in più.

L’ex corteggiatrice di Davide Donadei ha postato tra le sue stories d Instagram una foto di lei da bambina insieme alla nonna. Sotto alla foto si legge: “Ciao nonnina, guardaci da lassù, ti voglio bene”. Ma in alto a destra c’è anche un pensiero dedicato alla nonna. Un pensiero sulla morte scritto da Mitch Albom, in cui si parla della scomparsa di una persona che non coincide con la fine dell’amore per questa persona. Lo scrittore statunitense parla di una ragione anche dietro alla morte e all’amore perduto.

L’amore si trasforma, ma non svanisce nonostante non si veda più una persona sorridere o fare le cose più semplici come mangiare. Ma quando vengono a mancare queste cose, si rafforza invece la memoria. Il pensiero termina con una frase in cui si legge che pure se la vita ha un termine, l’amore non lo ha. Beatrice Buonocore di Uomini e Donne ha scelto questo profondo e dolce pensiero da dedicare alla nonna che è venuta a mancare.