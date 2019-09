Uomini e Donne news: Luigi e Irene, c’è aria di crisi? Arriva la verità

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano come va avanti la loro storia? C’è aria di crisi? Arriva la verità

Luigi Mastroianni e Irene Capuano formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due sono sempre apparsi innamoratissimi e super affiatati ma sfortunatamente sembra che le cose siano un po’ cambiate. Ma, alt! Fermi tutti! Questo non vuol dire che Luigi ed Irene si siano lasciati. I due ragazzi stanno ancora insieme ma probabilmente stanno attraversando solo un momento no. Chiamatela crisi o come vi pare, Luigi ed Irene pare abbiano qualche problemino (che noi ci auguriamo sia risolvibile). Di recente, però, qualcosina si era notato. Chi segue assiduamente i due ex volti di Uomini e Donne, avrà notato che in questi giorni sono separati. Irene è tornata a casa e si è messa a lavoro, Luigi invece è partito e si trova in Brasile. Fin qui tutto normale. Non è detto, infatti, che due fidanzati debbano per forza partire insieme anche perché ognuno ha bisogno dei propri spazi. Quello che però balza all’occhio è che Luigi ed Irene non hanno mai risposto ai followers che, durante questi ultimi giorni, gli hanno domandato come sia la loro situazione sentimentale attuale. Qualche loro seguace ha addirittura parlato di crisi tra i due giovani e non ha ricevuto nessuna risposta. Nessuna smentita. Insomma l’ex tronista e la sua ormai ex corteggiatrice sembrano tanto distanti. Ma quale sarà la verità?

Luigi Mastroianni e Irene: “Ci sono cose che stanno cercando di capire”, parla Deianira Marzano

Finalmente, dopo qualche giorno d’attesa, grazie a Deianira Marzano riusciamo a scoprire qualcosa. Oggi infatti Luigi Mastroianni e la seguitissima influencer hanno avuto una piccola, ma pacifica, discussione a causa dell’argomento ‘likes/followers comprati’. Deianira ha quindi colto la palla al balzo ed ha chiesto al giovane come stiano andando le cose con Irene e pare che non ci siano proprio ottime notizie (ma neanche allarmanti). Ecco cosa ha raccontato la Marzano: “Come avete visto io prima ho parlato con Luigi. In tante mi avete detto ‘ma perché non gli hai chiesto della sua storia d’amore?’ così io gliel’ho domandato. Lui mi ha detto che è molto riservato sulle sue cose personali e mi ha anche detto che dovevo stare attenta a quello che riportavo. […] Lui mi ha risposto che praticamente ci sono delle cose non gravi, loro personali, che stanno cercando di capire come devono andare. Questo è tutto, niente di grave, niente di che”. Le stories, integrali, ovviamente le trovate nel profilo di Deianira!

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, situazione in ‘standby’, problemi non gravi

Anche Amedeo Venza ne ha parlato nel suo profilo confermando che la situazione tra Luigi ed Irene è in ‘standby’ ma che, comunque, i problemi non sono così gravi. Dunque, noi ci auguriamo che tutto ritorni nella norma e che tra i due torni finalmente il sereno, anche perché tra l’ex tronista e la sua fidanzata l’amore sembra esserci davvero!