Uomini e Donne news: le parole di Luca Daffrè dopo l’eliminazione

Uomini e Donne news: Luca Daffrè si elimina dal programma e poi condivide un messaggio sui social

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Classico del 21 dicembre, i telespettatori hanno assistito all’eliminazione di Luca Daffrè. Il corteggiatore, tanto amato dal pubblico, ha deciso di lasciare il programma e di concludere, così, la sua conoscenza con Teresa Langella. I telespettatori avrebbero voluto vedere l’ex tentatore di Temptation Island conquistare il cuore della bella tronista. Eppure sembra proprio che quest’ultima non sia mai stata realmente interessata alla conoscenza di Luca. Quest’ultimo è convinto di essere stato usato da Teresa per ingelosire Andrea Dal Corso. La Langella ha assolutamente negato questa ipotesi, ma non è bastato per rassicurare Daffrè, il quale si è alzato dalla sua sedia e ha salutato tutti. Dall’altra parte la tronista non ha fatto il minimo sforzo per bloccarlo. Anzi, la Langella ha rivelato di voler essere sincera e di voler lasciare andare il corteggiatore. Dunque, pare che Luca non fosse neppure una probabile scelta di Teresa. I telespettatori sui social si sono lasciati andare a commenti abbastanza negativi. Infatti, il pubblico non ha per nulla apprezzato il comportamento della tronista.

Sono in tanti coloro che, a questo punto, sono contenti di aver visto Luca lasciare il programma, poiché sicuri che Teresa lo stesse prendendo in giro. Ora Luca condivide un suo scatto su Instagram, accompagnato da poche parole: “Meriti di più”. L’ormai ex corteggiatore condivide la foto qualche minuto dopo la sua eliminazione. Pertanto, si tratta di un chiaro riferimento alla fine della conoscenza con la Langella. Evidentemente Luca è sicuro di meritare di meglio. Quindi è abbastanza convinto della scelta che ha preso nel corso di questa puntata.

News Uomini e Donne: Luca Daffrè tronca la conoscenza con Teresa Langella

Ancora una volta Luca ha dimostrato al pubblico di essere una persona sincera. Sui social, al momento, tutti i telespettatori scrivono commenti di apprezzamento nei suoi confronti. A detta dei fan, Daffrè avrebbe potuto continuare a stare nel programma, per farsi notare di fronte alle telecamere. Ma consapevole di non essere la futura scelta di Teresa, ha scelto di tornare a casa.