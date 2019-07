Uomini e Donne news, Karina Cascella: ultima rivelazione su matrimonio scatena fan

Karina Cascella, le ultime news sul matrimonio col compagno

Karina Cascella è tornata nuovamente a parlare del suo matrimonio con l’attuale compagno in un post pubblicato di recente sul proprio profilo Instagram. L’ex opinionista di Uomini e Donne, ora ospite fissa dei programmi di Barbara d’Urso, ha mandato online una foto in cui la si vede abbracciata da lui che al tempo stesso le dà anche un bacio sulla guancia: un bello scatto che ci mostra una Karina davvero felice, come tra l’altro lei stessa ha più volte dichiarato negli ultimi anni. Sì, è proprio vero: la Cascella può dirsi realizzata e il suo sorriso, i post che pubblica continuamente su Instagram, le varie interviste che rilascia e molto altro ancora lo dimostrano abbondantemente. Ma cos’ha detto esattamente la Cascella sul proprio matrimonio?

Uomini e Donne news, Karina si sposa ma la data è top secret

“Il mio futuro marito – queste le parole che la Cascella ha scritto a commento della foto che ha pubblicato –. Ti amo immensamente”. A un tale commento non potevano che seguire un’infinita di domande a cui Karina ha risposto sempre nello stesso modo, cioè senza dir nulla: in molti le hanno chiesto quando si sposerà e lei tra un “eh non lo dico” e un “no cara, solo che la data la dirò un mese prima” ha fatto capire che non intende anticipare nulla facendoci sospettare, almeno per quanto ci riguarda, che il posto in cui dirà tutto sarà il salotto di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso in prima linea a chiederle dettagli su dettagli. Il matrimonio comunque non dovrebbe avvenire molto tardi perché la Cascella ha anche detto a uno dei follower che si sposerà “presto”. Karina tiene particolarmente a questo momento e non intende rinunciarvi, quindi non si tratta di una notizia data tanto per: “Eterni fidanzati… ma non è meglio se restate così?”, le ha chiesto un suo follower a cui lei ha risposto con un chiarissimo “ma no”.

Quale futuro televisivo per Karina?

A parte questo ci interessa sapere anche del futuro televisivo di Karina, visto che i reality show, qualsiasi reality a cui dovrebbe prender parte, gioverebbe senz’altro della sua presenza: quando ha partecipato al notissimo La Talpa non ha dato proprio il meglio di sé ma adesso è una donna diversa, ha senz’altro più esperienza, e si può dire che la sua presenza nei programmi a cui partecipa ha un senso, a differenza dei tanti personaggi improvvisati dell’ultima ora che siamo costretti a sorbirci. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Il post di Karina abbracciata dal suo lui lo trovate su Instagram!