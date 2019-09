Uomini e Donne news, Jara e Nicola: è nato il primo figlio

By

Uomini e Donne, Jara e Nicola genitori: è nato Tommaso

Jara e Nicola sono diventati genitori. Sono i canali social di Uomini e Donne ad aver annunciato l’arrivo del piccolo Tommaso. La coppia nata all’interno dello studio del Trono Over ha finalmente potuto dare il benvenuto al piccolino di casa. I due sono stati ospiti di Maria De Filippi proprio nel corso della prima registrazione di questa nuova stagione. L’ex dama del parterre femminile è apparsa raggiante e in splendida forma, con un pancione da fare invidia a chiunque. Nicola è invece sembrato, oltre ad innamoratissimo, un po’ più emozionato e ansioso della sua compagna. D’altronde lei era già mamma, mentre per lui è il primissimo figlio.

Sulle pagine di Uomini e Donne leggiamo: “Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di stamattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola!” Il tutto è stato accompagnato da una foto dei neo-genitori insieme al bebè. Durante la loro ospitata in studio, i diretti interessati hanno svelato di essere follemente innamorati e di andare sempre più d’accordo. A grande sorpresa, poi, il pubblico del Trono Over ha anche avuto modo di conoscere il nonno del nuovo arrivato, nonché il papà dell’ex dama. Jara ha infatti rivelato che suo padre ha deciso di prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi nella speranza di poter trovare l’amore proprio come è accaduto a lei.

Trono Over Uomini e Donne, Jara ha partorito: primo figlio per Nicola del Trono Over

La padrona di casa si è complimentata con la coppia e con il papà di lei. Tutti in studio sono rimasti piacevolmente colpiti dalla loro affinità. Non è da tutti i giorni veder nascere un bambino tra due persone conosciutesi all’interno del Trono Senior. Solitamente, questo accade alle coppie nate nello studio del format classico.