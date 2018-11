News Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli: Elisa Lisitano del Grande Fratello 11 tra le corteggiatrici

Grande ritorno in tv per un’ex concorrente del Grande Fratello 11. Stiamo parlando di Elisa Lisitano. La giovane donna è tornata sul piccolo schermo, entrando a far parte di Uomini e Donne. Nel corso della prima puntata le trono di Andrea ed Ivan, la donna è arrivata in studio per l’appannamento al buio. Da quanto è entrata nella Casa più spiata d’Italia, la neo-corteggiatrice è cambiata davvero molto, a partire dal colore dei capelli. Quando era una delle concorrenti del reality-show di Canale 5, Elisa era rossa, oggi invece ha optato per un castano scuro. Sin da subito il tronista spagnolo ha messo gli occhi sulla ragazza, tanto da chiederle immediatamente di presentarsi e raccontare qualcosa di sé.

Aver vissuto la stessa esperienza avvicinerà Andrea e Elisa!? Ricordiamo che come la donna, anche il tronista di Bologna è stato concorrente del Grande Fratello diversi anni fa. Nonostante ciò, al momento, la ragazza pare abbia fatto colpo immediato solo su Gonzalez. Staremo a vedere come va a finire. Le due new-entry del Trono Classico sono ancora agli inizi e è troppo presto per cercare di capire a chi siano più interessati. Una cosa è però già certa, sono davvero molto esigenti, soprattutto Cerioli. Tra i due c’è già stato anche il primo battibecco a causa di lacune cose che lo spagnolo ha dichiarato sul suo collega nel corso di un’esterna.

Uomini e Donne, Andrea e Ivan: Elisa del Grande Fratello conquisterà uno dei due?

Durante la sua velocissima presentazione, Elisa Lisitano ha rivelato di credere ancora nell’amore e di voler trovare una persona che sia in primis sincera. Ha 30 anni e viene da Augusti, in Sicilia. Si definisce testarda e logorroica. Tra le sue apparizioni televisive ci sono anche Ciao Darwin e Domenica In e ha preso anche parte al film di Eleonora Giorgi L’ultima estate.