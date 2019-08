Uomini e Donne news: Giulio Raselli e Alessandro Zarino nuovi tronisti

I nuovi tronisti di Uomini e Donne sono Giulio Raselli e Alessandro Zarino

Dopo Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, la redazione di Uomini e Donne ha finalmente annunciato i due nuovi tronisti di questa stagione televisiva. La scelta è ricaduta su Giulio Raselli e Alessandro Zarino, entrambi tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island. Il primo ha corteggiatore la matura Sabrina, il secondo ha vissuto un vero e proprio flirt con Jessica, ex di Andrea. In realtà Giulio prima di sbarcare sull’isola delle tentazioni è diventato noto in tv come corteggiatore di Giulia Cavaglia, che gli ha preferito il rivale Manuel Galiano. Il Trono più famoso della tv rappresenta dunque un riscatto per Raselli, che da tempo è alla ricerca del grande amore.

Chi è il nuovo tronista Alessandro Zarino

Alessandro Zarino ha 28 anni ed è nato e cresciuto a Napoli. Per un periodo di tempo ha vissuto a Sidney, in Australia. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è un modello e insegnante di crossfit. La sua storia d’amore più importante è stata quella con Kristina, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. La liaison con Jessica Battistello, conosciuta a Temptation Island 2019, non è invece durata a lungo: i due hanno smesso di frequentarsi poche settimane dopo la fine delle registrazioni del docu-reality.

Chi è il nuovo tronista Giulio Raselli

Giulio Raselli ha 29 anni ed è di Valenza, in provincia di Alessandria. Dopo aver tentato invano una carriera nel mondo del basket, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia si è dedicato alla gioielleria di famiglia. L’ultima relazione importante risale al 2015. Nel 2019 è stato protagonista di Temptation Island, dove ha fatto perdere la testa a Sabrina, fidanzata di Nicola Tedde.