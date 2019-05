Uomini e Donne news, Giulia tra Manuel e Giulio: la Cavaglià si svela

News Uomini e Donne, la scelta di Giulia Cavaglià: Manuel o Giulio? La tronista si svela

Nella nuova intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, Giulia Cavaglià rivela quali sono ad oggi le sue emozioni e impressioni riguardo alla scelta. La bellissima tronista è infatti arrivata quasi al termine della sua avventura all’interno dello studio del Trono Classico. La diretta interessata ha deciso di concludere questo percorso insieme a soli due ragazzi, ovvero Manuel e Giulio. Questi due sono quelli che più hanno convinto e coinvolto la Cavaglià. Dopo essere stata la non-scelta di Lorenzo Riccardi al castello, la dolce donna spera di riuscire ad ottenere finalmente la favola che tanto desidera.

Giulia Cavaglià ha svelato di vedere nella propria vita e nel proprio cerchio di amicizie sia Giulio che Manuel, così come rivela di vedersi lei stessa nella quotidianità di entrambi. Con i baci dati ad entrambi credeva di schiarirsi le idee e invece è andato solo più in confusione. La ragazza ad oggi non ha ancora alcuna preferenza, il suo pensiero cambia di giorno in giorno e questo fa sì che vada in ansia ogni volta che pensa al giorno in cui dovrà fare la sua scelta finale. E mentre si attende di scoprire quale ragazzo deciderà di portare fuori dallo studio con sé, la bellissima tronista pensa già all’abito che indosserà.

Uomini e Donne: Giulia Cavaglià e l’abito della scelta

Per il giorno della sua scelta a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha deciso di far realizzare il suo abito completamente a mano da un suo carissimo amico. Nella sua testa ha già in mente cosa vorrebbe e a quanto pare dobbiamo aspettarci davvero molto glitter. Intanto, la tronista non vuole avere fretta e ha deciso di aspettare ancora un po’ prima di arrivare ad una conclusione!