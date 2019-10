Uomini e Donne news Giulia, la furia del Web contro la tronista: limite superato

Giulia Quattrociocche, lite furiosa a Uomini e Donne: il pubblico non ci sta

Oggi la puntata di Uomini e Donne si è aperta con il trono di Giulia Quattrociocche che però non ne è uscita per niente bene. Un’apertura che ha scatenato polemiche a non finire e che ha visto la tronista di UeD scatenarsi contro Alessandro Basciano, corteggiatore che fino a qualche puntata fa l’aveva colpita più di tutti. La tronista ha accusato Alessandro di non ascoltarla attentamente e, una volta finita la scorsa puntata, gli si è rivolta in maniera così aggressiva da stupire la stessa Maria De Filippi che in questo suo atteggiamento ha visto però del carattere. Opinione non condivisa dai telespettatori: non abbiamo la possibilità di verificare tendenze ma abbiamo raccolto un bel po’ di tweet e post su Instagram in cui il pubblico ha scritto sistematicamente le stesse cose, cioè che Giulia è stata piuttosto ineducata e in alcuni casi cafona.

Uomini e Donne, Giulia contro Cristiano: il corteggiatore risponde a tono

Se pensavate che la lite con Alessandro fosse l’unica sappiate che avete sottovalutato la Quattrociocche: chi non ha visto la puntata infatti si è perso anche la lite con Cristiano che ha ritenuto finto il bacio che c’è stato tra Giulia e Daniele Schiavon, e ha dichiarato al tempo stesso che lui non l’avrebbe mai fatto dopo così poco tempo; la Quattrociocche si è innervosita parecchio, e non senza motivo perché in realtà quando è andata in onda l’esterna era palese che tra i due ci fosse attrazione e anche a noi – come alla tronista – è sembrato che Cristiano volesse baciarla. “Non ti avrei baciata, si crea una situazione e c’è un po’ di complicità”, ha così commentato l’esterna il corteggiatore, a cui Giulia ha risposto in modo tutt’altro che pacato: “Hai detto una stupidaggine grossa quanto una casa”.

Giulia bersagliata sul Web, gesti e comportamenti che non piacciono

Quanto vi abbiamo detto sinora è andato in onda su Canale 5 mentre su Twitter e su Instagram venivano pubblicati di continuo messaggi contro la tronista di Uomini e Donne che – come vi dicevamo – è stata bersagliata da insulti e offese di ogni genere relative al suo modo poco fine di esporsi. Vi lasciamo ad alcuni tweet e post Instagram, sicuri del fatto che comunque Giulia continuerà ad essere sé stessa.

la cosa grave è che credo che a Maria, Giulia piaccia, ma non solo, penso che lei creda anche che abbia carattere. aiuto.#uominiedonne — Lady Bana (@cribizzy) October 18, 2019

#uominiedonne Sintesi di questi primi 30 minuti è:

"NON T'ALLARGARE!" — EuridiceStark💣👑🦁AryaPerGliAmici🎯 (@_MinutForMinut) October 18, 2019