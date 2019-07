Uomini e Donne news, Fabio Colloricchio confessa: “È stato forte”, poi arriva Violeta

Fabio Colloricchio, le news dopo L’Isola dei Famosi in Spagna: tutto va a meraviglia

La felicità di Fabio Colloricchio dopo aver raggiunto la terza posizione in classifica all’Isola dei Famosi spagnola è alle stelle, e l’ultimo video che l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram lo dimostra chiaramente; il naufrago in effetti non è riuscito solo a farsi amare in un altro Paese ma è riuscito anche ad attirare l’attenzione di Violeta Mangriñan, la nuova fidanzata che sembra avergli stregato il cuore sull’isola e che a quanto pare gli ha fatto davvero dimenticare la più nota Nicole Mazzocato. L’ultimo post pubblicato da Fabio riguarda i fan italiani, quindi non potevamo che condividerlo con voi, anche perché Colloricchio parla proprio della sua storia d’amore, dell’esperienza in Spagna e dei progetti futuri.

Uomini e Donne news, le parole di Fabio ai fan italiani

“Niente – così esordisce il tronista nelle ultime stories pubblicate sul noto social network di Mark Zuckerberg –, faccio questa storia perché vi dico che non mi sono dimenticato di voi. Sto parlando troppo spagnolo, però penso che lo capiate un po’; io non so neanche più parlare l’italiano bene… E niente! Ho fatto un programma, come sapete l’Isola qua in Spagna: è stato veramente forte perché ho passato tre mesi di fame, sono un po’ barbuto, non so se mi riconoscete… Ho avuto la fortuna – questo è il momento in cui parla di Violeta – di trovare una ragazza stupenda che è lei… Guardate che bella che è, son felicissimo!”. Ve lo avevamo anticipato insomma e i fatti stanno proprio così: Fabio sta vivendo un nuovo periodo d’oro dopo quello in cui si fece conoscere come corteggiatore di Teresa Cilia, oggi felicemente sposata con Salvatore Di Carlo. Ma non è finita qui.

Fabio dopo L’Isola dei Famosi spagnola: il sogno che si realizza e i progetti futuri

“E vi ringrazio – ha poi aggiunto Fabio – per tutta la gente italiana che mi ha seguito, siete stati in tanti che mi avete appoggiato e che mi appoggiate ancora. Grazie mille di cuore, vivrò ancora in Italia, però farò metà e metà, metà Madrid e metà Italia, e niente… Grazie di tutto! Vi voglio tantissimo bene! Ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, che ho compiuto il mio sogno: fare una canzone!”. Non ci resta che augurare a Fabio tanta fortuna sperando che questo periodo così ricco di novità gli porti ancora soddisfazioni. Vi lasciamo all’ultimo post in cui Colloricchio compare in foto con la sua Violeta: