Uomini e Donne news: è nato il figlio di Paola Frizziero

Fiocco azzurro a Uomini e Donne. Paola Frizziero, una delle troniste più amate del programma di Maria De Filippi, è diventata mamma per la prima volta. A dare l’annuncio la pagina Instagram News U&D e la fan page Facebook della ragazza. La notizia è stata poi confermata sui social network da Aurora, la sorella di Paola, che sul suo account ha condiviso un grosso cuore blu. Il bambino è stato chiamato Gennaro Maria. Il piccolo è frutto del grande amore che lega la Frizziero al marito Francesco. I due sono convolati a nozze lo scorso anno. Un matrimonio assai intimo, celebrato il 26 aprile 2019 a Napoli, più precisamente nell’esclusiva location di Villa Vittoria Posillipo. Paola ha conosciuto il suo attuale marito durante un viaggio a Gerusalemme. Per Francesco si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine mentre la Frizziero, come dichiarato in una rara intervista, si è lasciata andare solo dopo un po’ di tempo.

Cosa fa oggi Paola Frizziero di Uomini e Donne

Nonostante siano passati molti anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Paola Frizziero resta un personaggio molto amato tra i tanti transitati nello studio di Maria De Filippi. È diventata popolare nella stagione 2005-2006, quando è stata scelta da Salvatore Angelucci. Una storia assai chiacchierata e tormentata, che ha visto protagonista pure Karina Cascella, che ha poi avuto dal deejay la piccola Ginevra. Chiusa la relazione con Salvatore, Paola è tornata alla corte di Canale 5 in qualità di tronista nella stagione 2007-2008. Una seconda opportunità che non è finita nel migliore dei modi: Paola ha scelto il corteggiatore Carmine Fummo ma ha ricevuto un secco rifiuto. Da allora la verace napoletana ha scelto di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi ad altro.

Paola Frizziero di Uomini e Donne si è sposata

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Paola Frizziero ha deciso di tornare alla vita di tutti i giorni, lontana dal mondo della televisione. Negli ultimi anni si è dedicata alla opere caritatevoli e a un lavoro in un supermercato. Oggi il ruolo più bello, quello di mamma: tanti auguri!