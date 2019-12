Uomini e Donne news: è già finita tra Erik e Valentina

Uomini e Donne Trono Over news: Erik e Valentina non si frequentano più

È già finita la frequentazione tra Erik e Valentina del Trono Over di Uomini e Donne. La decisione è arrivata durante le festività natalizie ed è stata comunicata a Maria De Filippi nel corso della registrazione del 27 dicembre (la puntata andrà in onda su Canale 5 il 7 gennaio). I due hanno scelto di non vedersi più perché hanno riscontrato una incompatibilità caratteriale. In questi giorni di festa Valentina è apparsa malinconica e giù di morale per alcuni problemi personali e questo comportamento non è piaciuto ad Erik, che vuole al suo fianco una persona più vivace ed euforica, che sappia affrontare sempre con il sorriso i drammi della vita.

Valentina scoppia a piangere al Trono Over di Uomini e Donne

Come anticipa il Vicolo delle News – che ha assistito alla registrazione della nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne – Valentina non ha preso bene la decisione di Erik e non ha capito fino in fondo il suo atteggiamento. Per questo la Dama è scoppiata a piangere davanti a Maria De Filippi, agli opinionisti e a tutto il pubblico presente in studio. Dopo tanti anni di singletudine la donna vuole vivere un grande amore ma nonostante la partecipazione al programma Mediaset questo obiettivo appare sempre più irraggiungibile. Valentina crede di avere qualche problema visto che ormai ha raggiunto la soglia dei 40 anni ma Gianni Sperti l’ha difesa a spada tratta.

Gianni Sperti difende la Dama Valentina al Trono Over

L’ex ballerino ha spronato Valentina a non arrendersi perché è una donna sincera e prima o poi arriverà la persona adatta a lei. Parole di supporto e stima che hanno emozionato ancora di più Valentina, che credeva di aver trovato in Erik l’uomo giusto con il quale creare qualcosa di importante.