Uomini e Donne news: dedica di Luigi a Irene, poi interviene Giulio “Anch’io lo amo”

News Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano innamorati più che mai

Luigi Mastroianni ha dedicato delle parole dolcissime a Irene Capuano mostrando quanto il suo amore per lei sia cresciuto dal momento della scelta a Uomini e Donne: “Sei gelosa, lunatica, psico, a volte nervosa e spesso istintiva e odiosa – questo l’inizio della sua dedica –; ma sei anche buona, generosa, gentile, solare, simpatica, ingenua e trasparente, con un cuore immenso! Grazie a te, che tiri fuori il meglio di me! Ti amo”. Parole bellissime, non c’è che dire, che avrebbero mostrato solo il grande amore che i due nutrono l’uno per l’altra se Giulio Raselli – sì, proprio lui, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island – non fosse intervenuto con fare scherzoso.

Giulio Raselli scherza con Irene e Luigi dopo la dedica

“Anch’io lo amo – queste le parole di Giulio a Irene – quindi cerca di stare più morbida”. “Ah ah ah ah ah ah ah quanto sei cucciolo”, ha risposto subito Luigi stando al gioco. “Ma vuoi morire giovane?”, questa invece la domanda di Irene a cui Giulio non ha mancato di rispondere: “Io sono pronto a venire lì e a parlarti chiaro Irene ah ah ah un abbraccio, ragazzi”. Un siparietto divertente che mette chiaramente in evidenza che la coppia sia amica a Giulio e che Raselli si sia fatto voler bene un po’ da tutti, visto che scherza un po’ ovunque su Instagram: fateci caso!

Le ultime news su Giulio Raselli

Non vediamo l’ora di vederlo nei panni di tronista e speriamo che le indiscrezioni sul suo conto siano vere e non inventate: Giulio non è solo un bel ragazzo ma sembra avere anche una personalità profonda e sta mostrando di essere piuttosto simpatico; certo ha anche lui i suoi difetti – emersi con chiarezza durante il suo percorso a Uomini e Donne – ma tutti li abbiano, no? Vi lasciamo al post pubblicato da Luigi per Irene su Instagram: