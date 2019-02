Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione dell’ex tronista e i loro progetti per il futuro

Procedono i preparati per le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, appare oggi più unita che mai. Federico e Clarissa sono molto innamorati e non vedono l’ora di promettersi amore eterno davanti ad amici e parenti. Il loro matrimonio è stato fissato il 30 maggio e, qualche ora fa, l’ex tronista dell’evento ha parlato in una lunga chiacchierata con i propri fan sui social. Grazie al gioco delle domande su Instagram Clarissa ha parlato dei suoi sogni e dei progetti per il futuro con Federico. Entrambi sperano di allargare la famiglia una volta diventati marito e moglie. Due figli che, stando a quello che ha dichiarato la Marchese, vorrebbero far nascere in America ma far crescere in Italia.

Uno degli obiettivi di Clarissa e Federico, come ha spiegato lei, è quello di tornare a vivere in Italia. “Appena possibile torneremo in Italia” ha spiegato l’ex Miss Italia “Vorrei far crescere i miei figli in Italia, ma tutto dipenderà dal lavoro di Federico”. Le persone che con affetto li seguono da quando li hanno conosciuti a Uomini e Donne, dunque, potrebbero veder ritornare presto i loro beniamini. Sia Federico che Clarissa sperano in questo per lo meno, e qualcosa ci dice che non appena ne avranno occasione non si tireranno indietro e organizzeranno tutto per il rientro.

Uomini e Donne, festa da sogno per il matrimonio di Clarissa e Federico: l’evento durerà due giorni

Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno in mente una festa in grande stile per il loro matrimonio. L’evento, stando a quanto dichiarato di recente dall’ex tronista di Uomini e Donne, pare sia stato pensato per durare due giorni. “Ci saranno tante sorprese per gli ospiti. Vogliamo lasciare loro un bellissimo ricordo del nostro matrimonio. Vi posso anticipare che il giorno successivo gli invitati saranno ancora nostri ospiti” ha spiegato lei.