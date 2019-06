Uomini e Donne news, Armando cambia look e poi finisce in ambulatorio: il post

Armando Incarnato, le ultime news sull’ex Cavaliere di Uomini e Donne

Sebbene Armando Incarnato sia tra gli ex Cavalieri di Uomini e Donne Over più contestati non si può dire che non sia un bell’uomo e che – non ce ne voglia – con un carattere un po’ più calmo avrebbe senz’altro fatto breccia nel cuore di molte più donne, telespettatrici e telespettatori; è anche vero che l’ex Cavaliere degli Over ha purtroppo una storia difficile alle spalle, e questo di certo non lo ha aiutato ad affrontare con maggiore serenità la vita e gli altri. Nonostante ciò sono ancora in tanti a seguirlo ed ecco perché non potevamo non informarvi su ciò che gli è successo nelle ultime ore: dopo aver cambiato leggermente look Armando è finito in ambulatorio, e a dirlo è stato proprio lui pubblicando un messaggio piuttosto chiaro su Instagram con tanto di foto.

Uomini e Donne news, il messaggio di Armando ai fan

“Volevo andare al mare – queste le sue parole a commento della foto che potete vedere a fine post –… Siamo finiti in ambulatorio. PS. Ricordatevi sempre di vedere e cercare di capire bene dove ‘mettete i vostri piedi’. Buondì… È dalle esperienze negative che si impara a “camminare”. E mi sa che ho ancora tanto da imparare!”. Cosa sia successo con esattezza non lo sappiamo ma in fin dei conti poco interessa perché tutto sembra essere andato per il meglio e non pare essere accaduto niente di grave. Lui stesso in effetti ha scherzato tra le sue stories rispondendo così a una domanda di un follower che gli aveva chiesto quali fossero i suoi difetti:“Una cicatrice sull’occhio sinistro, una alla caviglia destra… e una alla mano destra”. Ma veniamo al cambiamento del look.

Il nuovo look di Armando Incarnato

Come potete ben vedere tra le storie Instagram di Armando e come vi abbiamo anticipato, l’ex Cavaliere del trono Over ha deciso di cambiare leggermente il look facendosi dei colpi di sole; il risultato? Il colore non gli sta male, anzi, anche perché a differenza di quanto fanno molti non ha esagerato stravolgendo il proprio aspetto. Non ci resta che lasciarvi all’ultimo post che Armando ha pubblicato su Instagram parlando della caduta: