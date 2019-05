Uomini e Donne, news Antonio Moriconi: la battuta su Teresa Langella che spiazza

Antonio Moriconi, le novità dopo la scelta di Teresa a Uomini e Donne

Le news su Uomini e Donne questa volta hanno come protagonista un corteggiatore amatissimo, Antonio Moriconi, che abbiamo conosciuto tutti durante il trono di Teresa Langella e che – come senz’altro ricorderete – è arrivato fino alla fine assieme ad Andrea Dal Corso. Quando Teresa scelse quest’ultimo la polemica si fece rovente perché in molti accusarono la tronista di aver preso in giro Antonio che non pochi credevano sarebbe stato la scelta ad occhi chiusi; dopo il castello tutti e tre si sono incontrati a Uomini e Donne, dove hanno avuto un faccia a faccia, e Moriconi non poteva che mostrarsi rammaricato e deluso dal comportamento della verace napoletana. Oggi Antonio è tornato a parlare proprio di lei che intanto assieme ad Andrea è stata ospite della puntata di venerdì, durante la quale ha raccontato che tutti i dubbi che aveva sono svaniti.

Uomini e Donne news, la battuta di Antonio su Teresa Langella

Antonio ha proposto una sessione di domande e risposte ai suoi follower su Instagram e ha chiesto a tutti di chiedergli qualsiasi cosa, immaginando – crediamo – che qualcuno gli avrebbe fatto domande sul suo trono; difatti la domanda sul suo percorso a Uomini e Donne è arrivata: “Cosa ha sbagliato l’Antonio corteggiatore – queste le parole del follower – se ha sbagliato qualcosa?”. La risposta di Antonio è stata molto divertente e siamo sicuri che avrà fatto parlare un po’ gli appassionati del programma: “Tronista [ride, ndr]. No dai non lo so, ho fatto quello che mi sentivo e va bene così”; in effetti Antonio non ha nulla da recriminarsi perché il suo percorso è stato limpidissimo e forse è stato uno dei più belli delle ultime stagioni.

Antonio Moriconi tronista di Uomini e Donne? Una bella scelta

Non sappiamo quale sarà il futuro televisivo dell’ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne ma è certo che se fosse proposto come nuovo tronista il suo sarà un bel trono: Antonio infatti ha dimostrato di essere una persona sincera e soprattutto di essere disposto a innamorarsi. Staremo a vedere cosa decideranno Maria De Filippi e il suo team di redattori, anche se a fronte di quello che è successo a Uomini e Donne, e considerando la popolarità raggiunta da Antonio in uno dei troni più chiacchierati sempre, di dubbi dovrebbero essercene pochi. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.