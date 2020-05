Uomini e Donne News, Andrea Melchiorre è tornato single? Gli indizi

Uomini e Donne News, Andrea Melchiorre è tornato single? La storia con Olga è giunta al capolinea? Gli indizi

Come sta Andrea Melchiorre? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne continua a essere seguitissimo su Instagram, dove conta oltre un milione di fan. E continua anche a dettare le tendenza modaiole sfoggiando capi e outfit originali. E in amore? Come procede la love stpry con Olga? Alcuni indizi social spingono a credere che la coppia viva un periodo non troppo roseo. O che persino la relazione sia giunta al capolinea. I due, da quando si sono conosciuti, non hanno mai smesso di scambiarsi dediche melliflue sotto a molti post. Immancabili anche i like reciproci. Adesso, però, qualcosa è cambiato…

Ora non c’è più l’ombra di un like e nemmeno di una dedica. Ma, fatto ancor più strano, è che i due non si seguono nemmeno più su Instagram. Che la quarantena li abbia divisi? Cosa è accaduto nell’ultimo periodo? Pensare che fino a qualche settimana fa Andrea e Olga continuavano a dedicarsi messaggi romantici. Adesso è piombato il silenzio sulla relazione. Relazione su cui Melchiorre punta (o ha puntato?) molto. Di recente il gossip, visto il tanto affiatamento, ha persino mormorato di matrimonio e figli. Chissà…

Uomini e Donne News, Andrea Melchiorre e la storia con Valentina Dallari: stilettate a distanza

Sul finire del 2019 Andrea è tornato alla ribalta della cronaca rosa per via di alcune esternazioni di Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne che lo scelse alla fine del suo percorso nel programma. Nella fattispecie, la Dallari ha descritto Melchiorre come una persona avvezza a dire delle bugie. E quello non fu un attacco isolato. Mesi prima dichiarò che Andrea faceva dei commenti non proprio simpatici circa la sua forma fisica al tempo della loro frequentazione. L’ex corteggiatore ha sempre smentito in blocco le esternazioni della deejay bolognese.