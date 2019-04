Uomini e Donne news, Alessia Cammarota dopo il filler alle labbra confessa: “Ha fatto danno”

Alessia Cammarota è tra le ex corteggiatrici di Uomini e Donne più seguite sui social. Ogni giorno condivide foto e video con i suoi seguaci ai quali, sopratutto ai più attenti, non sfugge niente. Nelle ultime ore, per esempio, qualcuno non ha potuto fare a meno di notare una cosa. La Cammarona nelle stories aveva uno strano tono di voce. Cosa le stava succedendo? A fare chiarezza, dopo i numerosi messaggi, c’ha allora pensato lei in persona. Alessia ha spiegato di aver subito una piccola operazione. Il motivo? Pare che l’ex corteggiatrice abbia avuto dei problemi con il filler alle labbra fatto anni fa. “In tantissime avete notato che io oggi parlavo un po’ male, goffamente. Molti di voi l’hanno ricollegato ad un aumento ulteriore di filler, ma in realtà ho subito un’operazione ed ho circa venti punti”, ha confessato. Il motivo dell’intervento? “L’abbiamo dovuto fare per sistemare un piccolo problema avuto diversi anni fa. Otto anni fa io ho iniziato a fare il filler, l’ho fatto da un dottore molto rinomato a Roma e diciamo che, magari per il prodotto, magari per il modo, magari per tanti altri motivi, non ha inserito un prodotto giusto, e quindi mi ha fatto danno”, ha spiegato la Cammarota.

Alessia Cammarota e i problemi avuti dopo il filler alle labbra: “Ho dovuto togliere dei granulomi”

Alessia Cammarota, in merito al danno subito alle labbra a causa del filler, ha poi aggiunto: “Tutti quei bozzi che vedevate voi, erano dei granulomi che ho dovuto togliere. Con i dottori cercavamo di nasconderlo, inserendo un tipo di filler diverso ma, ad un certo punto, ci siamo resi conto che non era l’effetto che volevamo e quindi abbiamo deciso di affrontare questo intervento. Intervento fatto l’altro ieri e che io vi sto raccontando semplicemente per ricordarvi una cosa, ovvero che è fondamentale che stiate attenti quando fate una cosa del genere, anche quando fate un semplice filler. Perché anche ad andare dal dottore più rinomato sulla faccia terra non è quello che determina la serietà. State sempre attenti che la fiala vi venga aperta davanti e che vi rilascino un libricino, che si chiama passaporto, dove verrà inserito l’etichetta del prodotto che hanno usato su di voi. Quindi in qualsiasi momento chiunque altro medico sarà in grado di capire che prodotto avete usato”.

Uomini e Donne: i ritocchi estetici di Alessia Cammarota

Alessia Cammarota è sempre stata molto sincera con i suoi fan e, quando le è stato chiesto (ma anche spontaneamente), l’ex corteggiatrice ha parlato apertamente dei suoi ritocchi estetici. L’anno scorso, per esempio, Alessia ha rifatto il seno. E oggi, come abbiamo visto, non ha avuto alcun problema nel parlare delle sue labbra.