Uomini e Donne, Natalia Paragoni nei guai: costretta a lasciare Instagram

Brutta disavventura per l’ex corteggiatrice nonché fidanzata di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni costretta a chiudere il suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato l’annuncio nelle stories facendo preoccupare i suoi fan, che per un po’ dovranno fare a meno delle sue foto, dei suoi video e dei suoi consigli di bellezza. A quanto pare la fidanzata di Andrea Zelletta è rimasta vittima di una sorta di truffa che l’ha spinta a lasciare la popolare piattaforma social.

Questo l’annuncio di Natalia Paragoni:

“Ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers. Temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa”

La bella 23enne si è detta arrabbiata e dispiaciuta per la situazione che, inevitabilmente, le sta creando un grosso problema di lavoro. Oltre a posare come modella Natalia Paragoni è diventata dopo l’esperienza a Uomini e Donne un’affermata web influencer, seguita da quasi un milione di follower.

Chiudere momentaneamente il profilo Instagram significa perdere contratti, sponsorizzazioni e guadagni. Una perdita non da poco per Natalia Paragoni, che ha sempre saputo creare con i suoi fan un rapporto limpido e trasparente. Al momento nessun commento è arrivato da parte di Andrea Zelletta, che ha ripreso a lavorare come deejay.

Come procede la storia d’amore tra Zelletta e Natalia

Problemi di Instagram a parte, procede a gonfie vele la relazione tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due formano una delle coppie di Uomini e Donne più solide e affiatate. L’esperienza dell’ex tronista all’ultima edizione del Grande Fratello Vip non ha minato in alcun modo il rapporto. Anzi, Andrea e Natalia sono più uniti che mai.

Da qualche tempo Zelletta e la Paragoni hanno iniziato a convivere a Milano e sono pronti per il matrimonio. Un sogno che i diretti interessati non hanno mai nascosto di covare insieme a quello di avere dei bambini. Secondo le ultime indiscrezioni i due starebbero addirittura pensando di sposarsi nel 2022.

Dopo aver rifiutato Temptation Island – reality show di cui Natalia e Andrea non hanno bisogno – Zelletta e la Paragoni sono pronti a diventare ufficialmente marito e moglie. Per la gioia dei loro sostenitori, che hanno sempre creduto in questa liaison fin dal giorno della scelta, avvenuta alla corte di Maria De Filippi nel 2019.