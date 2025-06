Uomini e Donne, Nadia ha agito per essere scelta dalla De Filippi?

In tantissimi aspettavano la scelta, in prima serata, del tronista Gianmarco. Anche se il nome della corteggiatrice scelta era già uscito fuori da tempo, tutti aspettavano con ansia di assistere ad un altro momento specifico della serata. Infatti la curiosità del pubblico di Uomini e Donne era rivolta verso la non scelta, ovvero Nadia Di Diodato. Per quale motivo? Il caratterino di Nadia lasciava presumere reazioni interessanti. Soprattutto dopo che, in molti, l’avevano data per colei che sarebbe stata scelta sicuramente. E invece il risultato non ha minimamente soddisfatto le aspettative. La reazione di Nadia non è stata istintiva ma dettata esclusivamente dalla razionalità.

La ragazza si è congedata senza aggiungere nulla al discorso di Gianmarco. Ha dato l’in bocca al lupo al tronista e si è allontanata non prima di aver ringraziato Maria De Filippi e tutto il suo staff. Dopo la fine della registrazione della scelta, poi, Nadia è stata intervistata dalla redazione di Uomini e Donne. Si è sciolta in un lungo pianto ed ha continuato a sostenere che lei avesse già capito tutto da molto tempo ma che sperava non fosse così. Il pubblico da casa e sui social si è schierato apertamente con lei. Sostenendo che Cristina non sia realmente interessata a Gianmarco e che abbia altri scopi. Nadia, secondo il pubblico, era la scelta giusta perché seriamente presa ed innamorata. Ma è davvero così?

La scelta di Gianmarco: i dubbi su Nadia e sulla sua fredda reazione

Durante tutto il trono di Gianmarco, la Di Diodato ha intrattenuto il pubblico con il suo carattere forte e fumantino. Le reazioni piccate, spesso contro la stessa Cristina, lasciavano intendere una persona incapace di trattenersi. Anche di fronte alle telecamere di Uomini e Donne. Poi alla scelta arriva la reazione studiata a tavolino. Nadia ha voluto chiudere con eleganza e classe, seguendo uno schema ben preciso. Il motivo potrebbe essere legato alle vecchie scelte.

In passato a chi si è distinto durante il trono, ed ha avuto la giusta reazione al momento di ricevere un no, gli è stata fatta la tanto desiderata proposta. Quella di accedere direttamente al trono in successione a colui (o colei) che li aveva fatti soffrire. Nadia, molto probabilmente, si è voluta lasciare aperta questa possibilità. A differenza di Cristina che, onestamente, sembrava più emozionata e meno razionale durante l’ultimo capitolo di questa avventura. Chissà se arriverà davvero questa proposta da parte di Maria De Filippi? Lo scopriremo a settembre.