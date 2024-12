Uomini e Donne, morto Ennio Zingarelli: Gemma distrutta

Si è spento all’età di 86 anni Ennio Zingarelli, storico ex cavaliere di Uomini e Donne. La triste notizia è stata comunicata dalla famiglia, i figli e gli affetti più cari. Al momento, non sono stati resti noti i dettagli sulle cause del decesso. Come riportato dal portale Triestecafe.it, i funerali si svolgeranno martedì 17 dicembre alle ore 15.30 presso la Casa Funeraria Mansutti della sua città, Udine. Medico esperto e appassionato di studio, Ennio aveva continuato a frequentare l’università anche in età avanzata per coltivare le sue passioni. Il direttore di Triestecafe, che lo conosceva personalmente, lo ha ricordato come un uomo di grande allegria, disponibilità e cultura.

Uomini e Donne, si è spento Ennio: la storia con Gemma Galgani

Il grande pubblico, invece, ha avuto modo di conoscere Ennio Zingarelli grazie alla sua partecipazione al parterre del Trono Over di Uomini e Donne oltre un decennio fa. Il dentista fu il primo fidanzato di Gemma Galgani, dopo l’arrivo della dama nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ennio la corteggiò per cinque mesi, per poi chiederle di lasciare il programma insieme. Dopo poco tempo, la coppia annunciò il fidanzamento ufficiale con tanto di festa esclusiva, a cui parteciparono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, allora ancora in buoni rapporti con la torinese.

La relazione, però, si concluse poco tempo dopo. Ennio lasciò Gemma a un passo dall’altare, e la dama fece ritorno al parterre femminile di Uomini e Donne, dove siede ancora oggi. Ennio, invece, si allontanò definitivamente dalla televisione, e di lui non si ebbero più notizie. Solo in rare occasioni il suo nome venne menzionato nel dating show di Canale 5, ma Gemma, ogni volta, parlò di lui con affetto e stima. Le cause della rottura non furono mai del tutto chiarite: secondo alcune indiscrezioni, sarebbero stati i figli di Ennio a influire sulla separazione, mentre altre voci parlarono semplicemente di differenze caratteriali.

Uomini e Donne, morto Ennio Zingarelli: la reazione di Gemma Galgani

La notizia della scomparsa di Ennio Zingarelli si è rapidamente diffusa sui social, suscitando grande rammarico e dispiacere tra i fan di Uomini e Donne. Tra le reazioni più sentite, quella di Gemma Galgani, storica ex fidanzata di Ennio, che ha condiviso una storia su Instagram con un cuore spezzato accompagnato dalla canzone Sei nell’anima di Gianna Nannini.

