Uomini e Donne, Morena fa la ‘moglie tradita’. De Filippi si schiera

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 20 marzo 2025, scopriamo un nuovo lato di Morena. La dama del parterre femminile, dopo aver baciato Damiano, si sfoga con una lunga scenata di gelosia. Motivo scatenante di questa arrabbiatura è la figura di Gloria. Quest’ultima infatti ha nuovamente attirato l’attenzione di Damiano. Il siciliano dopo averle parlato nel post puntata ha deciso di incontrarsi nuovamente con Gloria. Al termine del loro incontro Gloria racconta di un bacio molto passionale e di una serata davvero divertente. Damiano deve difendersi dagli attacchi di Morena che non si capacita del riscoperto interesse del siciliano per Gloria. Ci troviamo di fronte all’ennesimo “due di picche” che Morena riceve dal parterre maschile. Ma perché Morena viene spesso rifiutata?

I motivi sono molteplici. Probabilmente esiste una grande insicurezza di fondo che porta la ragazza siciliana ad allontanare i suoi pretendenti. Ogni volta si ripete sempre la stessa situazione. Gli uomini del parterre maschile escono con Morena e, dopo pochi incontri, chiudono la conoscenza. La stessa cosa è successa proprio con Damiano. Il quale, alla domanda di Maria De Filippi che gli chiede se voglia proseguire, risponde categoricamente di no. Morena lo accusa di averle fatto credere nella loro possibile storia d’amore. Di aver visto Damiano comportarsi come un fidanzato. La reazione di Morena, però, è decisamente esagerata. Visto e considerato che i due si conoscono da pochi giorni.

Morena e Damiano: il pensiero di Gianni Sperti

Gianni Sperti sostiene che a Damiano piaccia molto Gloria. Il bacio passionale tra i due certamente non lascia molti dubbi. Ma un bacio c’è stato anche con Morena. Proprio per questa ragione la siciliana non vorrebbe chiudere ma si trova costretta ad accettare la decisione di Damiano. Quest’ultimo ha elogiato le caratteristiche di Gloria tanto che Morena, alla fine, si è alzata ed è tornata a sedersi nel parterre. “Le sensazioni che ho avuto con Gloria sono state di benessere, di positività e di affetto. Sono sensazioni che, a prescindere da Morena, non posso non considerare”. Queste le parole che hanno infastidito molto Morena. Al punto che è persino uscita dallo studio. Senza suscitare, però, alcun cenno da parte della conduttrice.

Infatti è difficile pensare che Morena possa essersi legata in così poco tempo a Damiano. E’ pur vero che i tempi in cui viviamo oggi fanno sì che sia tutto molto più veloce. Dopo una prima uscita spesso le dame si sentono già fidanzate. Guardiamo l’esempio di Sabrina con Giuseppe. Ogni volta che esce con un uomo è innamorata. Ogni volta si ritrova con il cuore spezzato (a suo dire). Tant’è che questo cuore si ricompone in pochissimo tempo. Non appena un altro giovanotto del parterre maschile è pronto a conoscerla. Forse queste dame dovrebbero riconoscere che il problema non è conoscere un brav’uomo ma imparare a conoscere se stesse.