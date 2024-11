Uomini e Donne, Michele ‘diabolico’ smaschera Amal: che figura!

Abbiamo imparato a conoscere Michele già quando corteggiava Manuela. Ci aveva colpito per la sua scaltrezza e per essere, in qualche modo, diverso da tutti gli altri. Si era quindi distinto per la battuta pronta e per l’intelligenza nel gestire una situazione non semplice con Manuela. Oggi lo ritroviamo tronista e di certo non ha perso le caratteristiche di cui parlavamo sopra. Una ragazza in particolare ha colpito il cuore di Michele: Amal. Una ragazza contesa da entrambi i tronisti. Una ragazza che fino a ieri Michele aveva definito falsa e costruita. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci siamo trovati di fronte a qualcosa di inaspettato. Sia noi pubblico da casa che le corteggiatrici di Michele.

Infatti sembra che il giovane partenopeo abbia deciso di ritornare sui suoi passi e di riconquistare il cuore di Amal. Quindi dopo la scorsa registrazione ha deciso di presentarsi nel camerino di Amal per parlare con lei. Il succo del discorso era molto semplice. Il tronista ha confessato i suoi sentimenti per la corteggiatrice e le ha chiesto scusa per i toni forti usati nei suoi confronti. Un cambio di rotta netto che ha mandato in confusione Amal. La quale però invece di prendere una posizione chiara ha pensato di ricominciare la sua “tarantella”. Siamo quindi al punto di partenza. Amal contesa dai due tronisti. Entrambi molto presi da lei. O almeno così sembrerebbe.

Michele potrebbe essere davvero così diabolico?

Noi che seguiamo il programma di Maria De Filippi da sempre, abbiamo imparato a conoscere Michele e ci siamo fatti una domanda. Se fosse tutto un gioco diabolico creato per distruggere la credibilità di Amal? Insomma Michele ha un carattere tanto forte quanto permaloso. Difficile pensare che possa essere passato tutto il fastidio in così poco tempo. Molto probabile invece che voglia smascherare colei che reputa falsa.

Per altro il pensiero che Amal sia finta e che voglia solo visibilità è un pensiero condiviso da molti. Quindi Michele troverebbe sicuramente l’appoggio di tanti se avesse deciso di muoversi in tal senso con lo scopo di smascherarla. In fin dei conti malgrado il tanto decantato interesse per Alessio, Amal non ha perso tempo a tornare verso Michele. Un triangolo decisamente ambiguo in cui, forse, l’unico sincero è proprio Alessio. E noi suggeriamo al tronista romano di guardarsi bene intorno perché forse, al momento, sta solo perdendo tempo.