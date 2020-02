Uomini e Donne “Morto”, caos Massimiliano Valentina: Tina e pubblico furiosi

Massimiliano e Valentina, la storia a Uomini e Donne è chiusa: standing ovation in puntata

Puntata di Uomini e Donne piuttosto difficile per Valentina, quella di oggi, visto che il sentimento che nutre per Massimiliano sembra non essere ricambiato; non con la stessa intensità almeno. Al Trono Over infatti lui ha accettato di far entrare un’altra donna dopo aver detto che con Valentina era il caso di fare un passo indietro: dichiarazioni che hanno fatto scatenare tutti i presenti in studio, dal parterre femminile alla stessa Tina Cipollari, che non si sono capacitati di un tale cambiamento. “Dopo che ci sei andato oltre e vi siete conosciuti – queste ad esempio le parole di Valentina Autiero – vuoi tornare indietro! Per me non è normale!”. Il confronto tra lui e la sua Valentina è continuato fino a quando lei non lo ha mandato a quel paese beccandosi una standing ovation da parte del pubblico.

Uomini e Donne, Massimiliano cerca di recuperare ma nessuno gli crede

In studio è entrata una ragazza che era intenzionata a corteggiare Massimiliano ma Tina ha cercato di farle cambiare idea e si è anche detta sorpresa del fatto che nonostante tutto volesse conoscerlo. “Lei perché deve cambiare idea sulla base di quello che dite voi?”, ha esclamato a un certo punto Maria. “Non sarei neanche entrata – queste le parole della Cipollari alla giovane –. Tu pensi che con te avrà un comportamento diverso? Pensi che potrai cambiare quest’uomo?”. Alla fine comunque lui l’ha mandata via e ha dichiarato che il suo comportamento serviva per mettere alla prova Valentina e vedere la sua reazione: dichiarazioni che non hanno convinto nessuno, neanche lei che ha così deciso di chiudere la storia.

Valentina dura con Massimiliano, lo sfogo al Trono Over: “Per me è morto”

“No, per me è morto. Non ne voglio più sapere”, queste le parole della ragazza che poi si è lasciata andare a un duro sfogo in lacrime sul suo passato: “Sono stata già vittima di una relazione così, di una relazione malata. Lo so solo io che ho passato 13 anni della mia vita. Le donne vanno rispettate! Se io ti chiedo serietà tu mi dai serietà!”. Termina così questa storia che ci sembrava bellissima e che invece ha deluso un po’ tutti. Staremo a vedere cos’accadrà nelle prossime puntate!