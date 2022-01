Uomini e Donne, Martina Viali si è eliminata e svela perché: il messaggio

Che fine ha fatto Martina Viali, la corteggiatrice di Matteo Ranieri? Se nel corso delle ultime puntate siete tra coloro che si sono posti questa domanda, sarete lieti di sapere che è arrivata la risposta. A far luce sulla sua assenza in studio è stata proprio Martina, che in poche puntate era riuscita a conquistare l’affetto del pubblico. Sebbene in un primo momento sia apparsa come una ragazza troppo sicura di sé, nel giro di qualche registrazione il suo modo di fare invece è piaciuto sempre di più. Secondo tanti era proprio Martina la ragazza perfetta per Matteo, che invece sta proseguendo il suo percorso con Federica e Denise.

Martina si è eliminata a Uomini e Donne, lo ha spiegato in un messaggio postato su Instagram e riportato da Lorenzo Pugnaloni. L’ormai ex corteggiatrice ha raccontato di aver ricevuto tanti messaggi in questi giorni e che non riuscirebbe a rispondere a tutti. Per questo ha deciso di scrivere un messaggio tra le sue storie per spiegare a tutti la situazione. Quindi ha spiegato:

“Purtroppo da qualche settimana il mio percorso con Matteo non era più lo stesso; inoltre nelle ultime registrazioni non sono potuta essere presente […]. Quindi continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi”

Il motivo per il quale non le è stato possibile prendere parte alle registrazioni è il Covid. Lei non lo ha detto in modo chiaro, ma ha parlato della situazione che oggi come due anni fa accompagna tutti. E non può che essere la pandemia. Nonostante la sua decisione di non partecipare più a Uomini e Donne, Martina ha augurato il meglio a Matteo: “Spero davvero riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco”.

Martina ha raccontato di non essere riuscita a salutare Matteo, ribadendo il suo desiderio che il tronista trovi l’amore perché se lo merita. Quindi è passata a ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta nel percorso a Uomini e Donne, ma anche chi non lo ha fatto e ha usato per lei parole “indegne e oscene”. Non ha aggiunto altro, ma ora è ben più chiaro perché Martina non è più a Uomini e Donne per Matteo. Ed è chiaro che le sue sensazioni su come sia cambiato il rapporto fra loro sono confermate dal fatto che lo stesso tronista non ha fatto nulla per riaverla in studio.