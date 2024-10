Uomini e Donne: Martina ha già la scelta in mente? Ecco gli indizi

Martina, la nuova tronista di Uomini e Donne, certamente è una ragazza molto sveglia. Abbiamo imparato a conoscerla durante Temptation Island. Nel suo percorso con Raul ha mostrato un carattere forte. Alcune volte è risultata quasi spietata. Ma l’abbiamo studiata a fondo anche subito dopo il programma. Quando si è trovata gran parte del pubblico social contro. Martina ha reagito con grande fermezza. Ha bloccato l’accesso pubblico ai suoi account e ha risposto a tono a chi la criticava. Con queste premesse il percorso del suo trono lascia sperare scenari interessanti. E questo Martina lo sa bene.

D’altronde chiunque sia fan del programma di Maria De Filippi conosce perfettamente le dinamiche che creano maggior visibilità. Si aggiunge poi il fatto che negli ultimi anni il trono dei giovani ha suscitato molte critiche perché ritenuto sempre noioso. Tanto che la scorsa edizione la De Filippi ha messo sul trono persino Ida Platano. Tentativo che purtroppo non ha riscosso il successo sperato. Martina però, così come Francesca, potrebbero finalmente risanare il crollo di visibilità che hanno avuto i troni degli ultimi anni. Quando si comincia un percorso di questo tipo in molti sperano di trovare l’amore. Anche se, in tutta sincerità, sperano di non trovarlo troppo presto.

Uomini e Donne: la durata dei troni ormai è standard

Già! Perché trovare l’amore troppo presto comporta un’uscita anticipata da Uomini e Donne. Ne consegue una visibilità ridotta. Inutile specificare che chiunque partecipi a Uomini e Donne abbia un interesse a rendersi visibile e conosciuto. Soprattutto i giovani che sperano di crearsi così una carriera lavorativa in ambito social. E qui scatta il problema. Martina sembra davvero molto interessata ad uno dei corteggiatori. Si tratta, a parer nostro, di Ciro. Il giovane infatti col suo fare da “piacione” potrebbe aver già conquistato il cuore della giovane romana.

Anche perché gli altri corteggiatori, al momento, sembrano più fare da cornice a loro due. Certe sensazioni sono difficili da nascondere e che Martina abbia un debole per Ciro si nota. Proprio per questo la tronista sta tentando di mischiare le carte annullando le uscite con Ciro e provando ad interagire con altri corteggiatori. E’ anche vero che potrebbe scendere presto qualcun altro che possa far battere il cuore di Martina. In tante speravano potesse fare irruzione Raul Dumitras. Ex di Martina e volto noto di Temptation Island. Ma Raul Al momento non sembra minimamente interessato e continua dritto la sua strada da “latin lover”.

Nel frattempo Martina sapendo quanto questo percorso possa essere importante non farà certo alcun passo falso. O meglio dire, non farà scelte affrettate. Saprà certamente giostrarsi il tempo e, soprattutto, le uscite creando le giuste dinamiche. Per poi coronare il suo sogno d’amore verso primavera. E non un minuto prima (!).