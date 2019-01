Uomini e Donne, Mario Serpa sorprende i fan: il gesto contro Claudio

Uomini e Donne, Mario Serpa segue l’ex di Claudio sui social: il gesto che spiazza i fan

Per svariati mesi non si è parlato d’altro se non di Mario Serpa, Claudio Sona e l’ex fidanzato di quest’ultimo. Lo spagnolo Juan rilasciò varie dichiarazioni con cui ammetteva di essere tornato insieme all’ex tronista di Uomini e Donne e di essere stato in contatto con lui durante gran parte del trono. Il diretto interessato smentì determinate rivelazioni e diede a tutti una sua personalissima realtà dei fatti. Dopo tanto polemizzare, sembrava essere arrivata la verità. Tra una lite e l’altra, Serpa e Sona avevano chiarito ogni incomprensione, tanto da tornare finalmente insieme. In ogni caso, i due si sono lasciati e questa volta sembra essere quella definitiva. Oggi, dopo mesi dall’ultimo gossip, lo strambo triangolo amoroso è tornato al centro dell’attenzione.

Mario Serpa e Claudio Sona non sono riamasti assolutamente in buoni rapporti. I due ex fidanzati sembrano non essersi mai più rivisti dall’ultima volta e sembrano addirittura non essersi mai più sentiti. Oggi, l’ex corteggiatore del Trono Classico si è lasciato andare ad un gesto del tutto inaspettato. L’opinionista di Uomini e Donne ha iniziato a seguire su Instagram Juan, nonché il tanto discusso ex fidanzato di Sona. Ma come mai?! Dopo le tante polemiche nate a causa delle dichiarazioni rilasciate dallo spagnolo, il romano sembrava non voler avere nulla a che fare con lui. In ogni caso, ora, le cose sembra stiano prendendo una piega diversa.

Mario Serpa dopo Uomini e Donne e dopo Claudio Sona: il gesto verso Juan

Nessuno avrebbe mai detto di vedere mai Mario avvicinarsi a Juan. Lo spagnolo ha creato non poco scompiglio nella vita sentimentale di Serpa e quest’ultimo sembrava non voler avere niente a che fare con lui. In ogni caso, il giovane di Roma pare abbia deciso di mettere da parte il passato e andare oltre. L’opinionista del Trono Classico si sta forse avvicinando a l’ex di Sona perché ha scoperto che quello che diceva non era poi così falso?!?! Vedremo!