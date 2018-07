Uomini e Donne: Mariano Catanzaro e Valentina sono in crisi

Uomini e Donne: Mariano e Valentina non stanno più insieme? Le ultime news

È ufficialmente crisi tra Mariano e Valentina di Uomini e Donne. I due non si fanno vedere insieme da un po’ e su Instagram si sono lasciati andare a degli aforismi malinconici che non sono sfuggiti ai fan più attenti. “I dettagli fanno la differenza. E la differenza la fa sempre chi li nota i dettagli”, ha scritto l’ex corteggiatrice in una storia. Qualche ora dopo è apparsa una sorta di replica da parte dell’ex tronista napoletano: “Non c’è dettaglio più evidente che gli occhi di una persona“. Cosa avranno voluto dire Valentina e Mariano con questo botta e risposta?

Subito dopo Valentina Pivati ha condiviso alcune strofe di Poesia senza veli, l’ultima canzone di Ultimo. “E quando il mondo ti schiaccia provaci anche tu…”, questo il pezzo ripreso dalla ragazza sul suo account social. Anche questo è forse un riferimento alla sua storia d’amore con Mariano Catanzaro? Di sicuro i seguaci della coppia non si aspettavano un risvolto del genere. Dopo la scelta improvvisa a Uomini e Donne, Mariano e Valentina hanno fatto il possibile per vedersi e stare insieme, nonostante le evidenti distanze geografiche (lei abita in Piemonte, lui in Campania). È accaduto qualcosa che ha rovinato l’armonia della coppia?

Uomini e Donne: trend negativo per le coppie nel 2018

Con la crisi di Mariano e Valentina non si può non constatare il trend negativo che ha colpito Uomini e Donne. Tutte le coppie dell’ultima stagione televisiva sono scoppiate poche settimane dopo la scelta. Per il momento resistono solo Paolo Crivellin e Angela Caloisi e Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.