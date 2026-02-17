Uomini e Donne, “Maria non sopporta Sebastiano”: così lo asfalta, ma divide

Maria De Filippi si scaglia contro Sebastiano Mignosa a Uomini e Donne, prendendo prontamente le difese di Madga. Ciò accade nel corso della puntata in onda il 17 febbraio 2026, quando il cavaliere si siede al centro studio con Elisabetta. A generare delle tensioni è la dama, che urlando inizia a scagliarsi contro Magda. Il motivo? La accusa per aver scritto a Sebastiano dei ringraziamenti per le parole positive che ha espresso nei suoi confronti in una sua intervista su Witty.

Va precisato che tra i due c’è stata una conoscenza importante, che è terminata in modo abbastanza turbolento. Infatti, il pubblico e i presenti in studio hanno visto Magda spendere molte lacrime per Sebastiano. Ha dimostrato di essere fortemente legata a lui, ma quando ha visto che preferiva conoscere anche altre dame, si è fatta da parte. In studio ha continuato a riservare al cavaliere, tanto discusso, non poche critiche. Nonostante tutto, ha deciso di sbloccare il suo numero di cellulare e di scrivergli questo messaggio.

Elisabetta, che attualmente sta conoscendo Sebastiano, non ha reagito bene. La dama oggi in studio non le manda a dire, anzi. Solo qualche puntata fa, Elisabetta aveva dato vita a uno show quando il cavaliere aveva deciso di iniziare un’altra conoscenza. Ora, a detta di Tina Cipollari, questo suo modo di fare avrebbe stancato, anche perché Magda non avrebbe fatto nulla di male. Di questa opinione è anche Maria De Filippi, che oggi a Uomini e Donne si schiera apertamente.

In particolare, la padrona di casa non crede che Madga abbia fatto chissà che cosa, ma non se la prende direttamente con Elisabetta per i suoi modi e i suoi attacchi. La conduttrice attacca, invece, Sebastiano:

“Ma tu sei in una relazione ti arriva un messaggio di ringraziamento per una cosa che hai fatto, chiami per dire che hai ricevuto il messaggio di ringraziamento?! Ma siete fuori oh!”

Sebbene il pubblico non apprezzi molto Mignosa, ritiene che questa volta non abbia chissà che colpe. Infatti, Sebastiano ha preferito essere corretto con Elisabetta e dirle che aveva appunto ricevuto un messaggio, seppure di soli ringraziamenti, da una persona che frequentava prima. Per una volta, a detta dei telespettatori, il cavaliere, anzi, si sarebbe comportato nel modo giusto. C’è chi crede che la De Filippi, però, non sopporti proprio Sebastiano, al punto da attaccarlo anche in questa circostanza. Il pubblico comunque applaude alla conduttrice, visto che il cavaliere non risulta essere un volto credibile.

Intanto, i telespettatori si schierano dalla parte di Madga e contro Elisabetta, dando ragione a Tina. Maria fa lo stesso e consiglia alla dama di tornare a sedere nel parterre, lasciando ai due la possibilità di spiegare come stanno andando le cose. Ecco che Elisabetta svela di aver deciso di recarsi a Catania per conoscere meglio la quotidianità di Sebastiano, anche perché le cose non vanno benissimo. Il cavaliere, però, allo stesso tempo, precisa di non essere pronto a lasciare con lei il programma, sebbene la accolga con serenità nella sua città.

“Vediamo dopo Catania, dai”, tuona la De Filippi, curiosa di scoprire cosa farà Sebastiano. Sembra proprio che la conduttrice sia incredula sul futuro positivo di questa conoscenza!