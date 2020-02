Uomini e Donne, Maria ancora polemica: “Non capisco”, anche Gemma nel mirino

Maria De Filippi, a Uomini e Donne la polemica continua: stavolta c’entrano Marco e Carlotta

Non c’è puntata a Uomini e Donne in cui non succeda qualcosa che faccia intervenire Maria De Filippi. Oggi i protagonisti sono stati Marco e Carlotta che hanno raccontato la nascita della loro storia, d’amore forse è un parolone ma manca poco insomma. Non appena i due hanno iniziato a parlare è intervenuta Arianna che ha chiesto a Maria di sedersi al centro dello studio e ha domandato a Marco come mai l’avesse presa in giro: c’è stata tutta una discussione, in cui alla fine è intervenuta pure la De Filippi perché il pubblico e i due parterre applaudivano contro Arianna nonostante questa fosse quasi in lacrime.

Uomini e Donne, Arianna delusa e amareggiata: “Ci ho messo il cuore, mi dovevi dire la verità!”

Arianna ha contestato a Marco l’atteggiamento ambiguo che ha avuto nel mettere fine alla loro conoscenza: il ragazzo infatti è stato con suo figlio e con i suoi amici, e lei si era molto legata a lui fino a quando non è successo ciò che ha cambiato tutto. Arrivata Carlotta in trasmissione, Marco ha deciso di uscire dopo un po’ con lei e una notte, essendosi fatte le due, Arianna gli ha chiesto spiegazioni; stando a quello che ha detto la donna, pare che Marco le abbia fatto capire di essersi sentito oppresso e di non voler più continuare, mentre la verità stava appunto nella nascita di un sentimento per Carlotta. “Io ci ho messo il cuore in questa storia – queste le parole della Dama a Marco –. Tu mi dovevi dire la verità! Sei stato una grandissima delusione!”. Marco se n’è anche uscito con frasi del tipo “Ormai sei passato!” che ovviamente non hanno fatto per niente piacere ad Arianna e che sono state pure applaudite dal pubblico.

Trono Over, Tina Cipollari scettica su Marco: “Disponibile con le donne in generale”

A quel punto è stata Maria a prendere la parola: “Non capisco perché dite ‘bravo’ di fronte al fatto che una ragazza che si senta prese in giro. Che adesso voi gli dite bravo io non capisco! Non mi sembra una matta che gira e che crede di iniziare una storia. Se lei riceve il messaggio della buonanotte e del buongiorno… ‘Dove sei tu’… ‘Dove sono io’… inizia a pensare. L’applauso perché una sta male io non lo capisco. Anche tu, Gemma! Sei sempre attaccata all’amore e applaudi!”. Gemma ha cercato di difendersi sostenendo che Arianna avrebbe potuto dirlo prima ma Maria è stata netta: “Lo scopre adesso di Carlotta!”. Maria ha anche polemizzato con Marco: “Bisogna però prima non scrivere determinate cose, sennò una donna ci può credere!”. A un certo punto si è parlato della storia tra lui e Carlotta, ed entrambi sembrano davvero presi l’uno dell’altra; il fatto è che dopo il racconto di Arianna qualcuno ha messo in dubbio il reale interesse di Marco: “Lui – queste ad esempio le parole di Tina Cipollari – secondo me caratterialmente è molto disponibile con le donne in generale. Magari questa gentilezza viene scambiata con un innamoramento. Magari esce con Gemma e fa le stesse cose!”. Siamo proprio curiosi di scoprire come si evolverà questo rapporto!