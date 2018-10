Uomini e Donne: Maria De Filippi fa una gaffe con Gemma e Rocco

Uomini e Donne, la gaffe di Maria De Filippi con Gemma e Rocco del Trono Over

Maria De Filippi fa una gaffe con Gemma e Rocco a Uomini e Donne. Nel corso della puntata in onda l’1 ottobre, la conduttrice fa un errore che fa dispiacere il cavaliere, il quale però fa un sorriso sforzato. In studio, Maria chiama Rocco con il nome Marco. Ed ecco che tutti se ne accorgono e la conduttrice chiede immediatamente scusa. Marco sappiamo bene che è un grande rivale di Rocco. L’uomo ha recentemente chiesto alla Galgani di tornare a frequentarsi, in quanto sa quanta affinità c’è tra loro. Questa situazione ha sempre infastidito Rocco. Quest’ultimo, la scorsa puntata, ha addirittura deciso di lasciare la dama poiché non riusciva più a sostenere l’insistente presenza di Marco. Ed ecco che una sorpresa di Gemma cambia un po’ tutto, tanto che il cavaliere decide di tornare in studio per lei e di farle addirittura una sorpresa. Proprio qui, per errore, Maria lo chiama Marco. Dal pubblico arriva una grande risata, ma ovviamente il tutto finisce lì.

Ad un certo punto, la conduttrice spiega il motivo per cui ha fatto questa gaffe. Maria rivela che dietro le quinte c’è proprio Marco, il quale è pronto a chiedere nuovamente a Gemma di tornare a frequentarsi. Il cavaliere non ha proprio intenzione di mettersi l’anima in pace. Il suo cuore batte per la Galgani ed è convinto che anche per la dama sia così. In realtà, sembra proprio che Gemma non voglia fare un passo indietro tornando a frequentarsi con Marco, anzi. Ancora una volta, la Galgani non riesce a dimostrare a Rocco di essere realmente interessata a lui e di aver chiuso con l’ex.

Uomini e Donne: Gemma sceglie di dare la priorità a Rocco, ma Marco chiede un’altra possibilità

Marco e Gemma, ricordiamo, si sono conosciuti nella passata edizione del Trono Over. Più volte hanno provato a uscire dal programma come una coppia, ma qualche problema ha sempre portato i due a tornare indietro. In particolare, la presenza di Giorgio Manetti infastidiva non poco Marco, il quale decise di chiudere questa relazione. Ed ecco che ora torna perché ha capito di non poter fare a meno della sua Gemma.