Uomini e Donne, Marco Cartasegna torna in tv: “Giornata importante”

Marco Cartasegna dopo Uomini e Donne torna di nuovo in tv: ecco dove lo vedremo

Marco Cartasegna è stato un tronista di Uomini e Donne e poi protagonista delle pagine di cronaca rosa per il fidanzamento con Soleil Sorgè. Marco era sul trono accanto a Luca Onestini e proprio con lui Soleil è stata paparazzata mentre Luca era nella Casa del Gf Vip. Non che l’intesa fra Marco e Soleil non fosse venuta fuori già durante le puntate del Trono Classico, ma Onestini era molto preso da Soleil e sperava in un lieto fine. Non c’è stato neanche tra Marco e Soleil, tant’è che lei oggi fa coppia con Jeremias Rodriguez. Ma torniamo a Cartasegna, perché c’è un’importante news per i tantissimi che ancora lo seguono e sperano di rivederlo in televisione! Rivedremo infatti Marco Cartasegna in tv! Dove? Su RealTime, in un programma che si chiama Cortesie per gli ospiti e che forse molti di voi conoscono già.

Marco Cartasegna a Cortesie per gli ospiti con sua mamma: “Giornata importante”

Marco parteciperà alla trasmissione insieme a sua mamma ed è con lei che è apparso oggi tra le stories di Instagram. L’ex tronista ha spiegato: “Oggi è una giornata importante. Io e la mamma registriamo il secondo giorno di Cortesie per gli ospiti. Oggi vengono da noi ospiti. Si cena a casa”. Il programma prevede infatti che una coppia, che siano marito e moglie, amici oppure parenti, si mettano in gioco organizzando una cena per poi vincere dei premi in palio. L’organizzazione prevede non solo una buona cucina, ma un menu a tema e una tavola preparata secondo il galateo. Su questo, però, ci sarà poco lo zampino di Marco! Lui stesso infatti ha ammesso: “Devo fare una confessione: io non ho fatto praticamente niente”. E in effetti sua madre ha confermato di aver svolto tutto il lavoro da sola!

Uomini e Donne, Marco Cartasegna dietro le quinte di Cortesie per gli ospiti

In una stories successiva, Marco ci ha regalato un dietro le quinte di Cortesie per gli ospiti. Ha postato infatti un video mentre lui e sua mamma erano chiusi in cucina, mentre nell’altra stanza erano in corso delle registrazioni. Chi conosce la trasmissione saprà già che i giudici perlustrano le case di chi decide di mettersi in gioco per dare i loro giudizi prima della cena. Appuntamento da non perdere dunque con Marco Cartasegna a Cortesie per gli ospiti!