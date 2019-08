Uomini e Donne, Manuel Vallicella durissimo: “Non tornerei”, le parole dell’ex tronista

Uomini e Donne, Manuel Vallicella torna a parlare della sua esperienza nel programma

Manuel Vallicella è stato un tronista di Uomini e Donne, ma anche corteggiatore. Lo abbiamo conosciuto proprio nei panni di corteggiatore, quando era seduto sulle poltrone rosse e sul trono c’era Ludovica Valli. Manuel era molto preso dalla ragazza, si erano già conosciuti in vacanza a Ibiza e si erano piaciuti. Al Trono Classico però non è scattata la scintilla, o meglio è stata molto più forte quella che è scattata da parte della tronista verso Fabio Ferrara, che poi ha scelto. A quel punto, Maria De Filippi ha deciso di dare una seconda possibilità a Manuel e gli ha proposto il trono. Lui ha accettato, ma non è riuscito a portarlo a termine. Ha abbandonato senza scegliere nessuna, ma oggi tornerebbe sul trono per trovare l’amore? Questa è la domanda che una fan gli ha rivolto oggi, su Instagram.

Manuel Vallicella di nuovo tronista? La risposta non lascia dubbi

Manuel non ci ha girato molto intorno e ha detto chiaro e tondo che non accetterebbe un secondo trono. Queste le sue parole: “Ho corteggiato e non sono stato scelto. Ho fatto il tronista e ho lasciato. Credo di aver provato un po’ tutto lì. Quindi no, non ci tornerei…”. Manuel sente di avere avuto già le sue occasioni e che evidentemente non è a Uomini e Donne che riuscirebbe a trovare l’amore, viste le esperienze precedenti. Di sicuro il pubblico lo riaccoglierebbe a braccia aperte e sarebbe molto felice di rivedere Manuel Vallicella tronista. Il giovane veronese infatti è rimasto nel cuore dei fan di Uomini e Donne, che continuano a seguirlo sui social con molto affetto.

Manuel Vallicella parla di Uomini e Donne: “Mi ha salvato la vita”

Anche Manuel, comunque, conserva un buon ricordo del programma. Nonostante non sia riuscito a trovare l’amore, sente che Uomini e Donne lo ha cambiato e gli è servito molto per crescere. Su domanda di un fan, che gli ha chiesto appunto se l’esperienza gli è servita, il tatuatore ha infatti risposto: “Personalmente sì. Per alcuni aspetti mi ha salvato la vita”.