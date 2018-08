Uomini e Donne, Luigi Mastroianni torna all’università: “Sara? Mai più sentita”

L’intervista di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne Magazine: cosa ha detto su Sara Affi Fella

Luigi Mastroianni è tornato a parlare di Sara Affi Fella. Nell’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatore ha rivelato di non aver più sentito l’ex tronista, con la quale è stato fidanzato per qualche settimana. L’ultimo messaggio tra i due risale allo scorso luglio, quando il siciliano ha fatto alla modella di Venafro gli auguri per il suo compleanno. Da lì più nulla: la storia tra Sara e Luigi è ormai morta e sepolta. “Sara? È un capitolo archiviato. La nostra ultima comunicazione risale a un messaggio per il suo compleanno”, ha ammesso Luigi alla rivista ufficiale del programma. Mastroianni non ha mantenuto più alcun tipo di rapporto con l’Affi Fella, tanto che al momento i due non si seguono più neppure su Instagram.

Sara Affi Fella a parte, questo è un periodo di cambiamenti per Luigi Mastroianni. Rigorosamente single, il 24enne ha deciso di riprendere in mano gli studi, quelli archiviati qualche tempo fa presso la facoltà di Giurisprudenza all’Università di Catania. “Sono andato all’università per sbloccare la carriera e vedere di riprendere gli studi a settembre. Uno dei miei obiettivi resta quello di laurearmi e diventare un giurista: mi mancano sei esami per arrivare al traguardo”, ha ammesso l’amico di Giordano Mazzocchi.

Uomini e Donne: Luigi torna a studiare ma continua a lavorare come dj

In attesa di riprendere i libri in mano, Luigi di Uomini e Donne continua a lavorare come dj. Un impegno che negli ultimi mesi lo ha portato in giro per tutta l’Italia e di cui il diretto interessato va fiero. “Sto lavorando anche ad alcuni progetti musicali con vari artisti”, ha confidato Luigi.