Uomini e Donne, Luigi Mastroianni finisce nelle polemiche: la sua risposta

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni finisce nella polemica. Ecco che cosa è successo e la sua risposta

Ieri sera, l’ex tronista di Uomini e Donne è finito al centro delle critiche. Il motivo? Luigi Mastroianni ha postato un video con protagonista suo fratello ma ciò che non sono piaciute sono state le sue parole. Tantissimi utenti si sono complimentati con lui, altri invece gli hanno espresso il loro disappunto. Al centro della polemica non ci è finito suo fratello, ovviamente, ma ben altro. Luigi infatti, nella didascalia che ha scritto sotto al video, ha tirato in ballo il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Secondo qualcuno, dunque, il fidanzato di Irene Capuano, con le sue parole sembra aver voluto tirare una frecciatina ai personaggi televisivi/influencer, usciti proprio dai programmi di Maria De Filippi, che hanno avuto l’onore di passeggiare sul famoso tappeto rosso. Luigi Mastroianni, però, non è rimasto in silenzio ed ha risposto alle critiche spiegando il suo punto di vista.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: “Questa è la mia Venezia”, e scoppia la polemica

Sul suo profilo Instagram, Luigi Mastroianni ha postato un video dove si vede il suo fratellino intento a suonare il flauto. Il filmato è di una dolcezza incredibile ma ciò che ha fatto storcere il naso agli utenti del web sono state le parole dell’ex tronista. “Io quello che provo quando gli vedo fare queste cose, non lo so spiegare” – ha scritto Luigi – “Le parole non sarebbero mai quelle giuste. Per molti sarà un qualcosa di scontato, per me è una gioia immensa. Niente, volevo condividerlo con voi. Questa è la mia Venezia. Questo è il mio Red Carpet”. Ecco, sono state proprio queste ultime due frasi a non piacere ai followers di Luigi. Alcuni infatti si sono chiesti per quale motivo abbia voluto tirare in ballo il Festival del Cinema di Venezia e il celebre tappeto rosso. In particolare una sua seguace gli ha scritto: “Bello il video … ma molto fuori luogo il riferimento a Venezia e al red carpet…cosa c’entra?”. C’è da dire che il commento della follower di Luigi ha ricevuto anche parecchi consensi, sono stati in tanti infatti a darle ragione e a chiedersi la stessa cosa.

Luigi Mastroianni risponde alle critiche e fa un invito a chi lo segue

L’ex tronista di Uomini e Donne, ovviamente, non è rimasto in silenzio ed ha voluto rispondere al commento dell’utente così: “Non che mi importa quello che pensi, ma non era una critica…era per dire che l’emozione che si può provare nel fare un’esperienza di quel tipo, a me arriva con questo. Invece di vedere il marcio ovunque, guardate il mondo con un mood più buono e positivo! Saluti e baci”.