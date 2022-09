L’ex tronista ha deciso di annullare un evento in programma ieri sera per non lasciare sola Anna dopo un malore

La fidanzata di Luigi Mastroianni ha avuto un malore ieri ed è in ospedale. A raccontare l’accaduto è stato proprio l’ex tronista, che ieri sera sui social ha postato un messaggio scatenando la preoccupazione dei suoi fan. Luigi ha annullato un evento in programma ieri sera per cause di forza maggiore. Era al pronto soccorso insieme alla compagna Anna incinta e non se la sentiva di lasciarla sola. Inoltre era in attesa di capire cosa stesse succedendo a lei e al figlio che porta in grembo, per questo non se l’è sentita di lavorare ieri sera. Anche perché il suo lavoro non lo porta dietro a una scrivania, ma in una discoteca dove c’è aria di festa. L’allarme sembra essere rientrato, comunque.

Stamattina Luigi ha spiegato cos’è successo alla compagna incinta. Su Instagram ha raccontato di non aver chiuso occhio stanotte, è rimasto in ospedale fino a stamattina in attesa di notizie da parte dei medici. Ha ringraziato tutti per l’interesse verso la sua famiglia e anche le persone del locale dove avrebbe dovuto lavorare, che si sono rivelate molto comprensive. “Fino a ieri notte, alle due e un quarto, non sapevamo ancora nulla di cosa avesse Anna”, ha spiegato a proposito della compagna. Oggi però ha voluto tranquillizzare tutti. Ieri sera non aveva né la voglia né lo spirito giusto per fare festa in discoteca, lasciando la compagna e il figlio in ospedale. Ma cosa è successo?

I medici hanno riscontrato un problema nella gravidanza della fidanzata di Luigi Mastroianni in seguito al malore, ma tutto è sotto controllo. Dovrà trascorrere qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Lo ha spiegato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne:

“Ieri Anna ha avuto un malore, è stata male. Siamo corsi in ospedale. Dopo vari controlli e accertamenti è stato riscontrato un piccolo problemino. Però sia lei sia il bambino stanno bene”

Adesso dovrà restare sotto osservazione, ma Luigi ha rassicurato tutti sul fatto che non sia nulla di grave. La compagna di Luigi Mastroianni ora sta bene ed è sotto le cure dei medici, che di sicuro avranno individuato il problema e avviato le dovute cure e/o procedure. A dimostrazione del fatto che l’allarme sia rientrato c’è anche altro: Luigi già stasera tornerà al suo lavoro. Ed è stata la sua stessa compagna Anna a dirgli di farlo, anche perché in ospedale sarebbe solo un peso. “In effetti sono stato in sala d’attesa tutta la notte senza fare nulla. Forse solo a stressare i medici”, ha raccontato. Per fortuna dunque nulla di preoccupante e di grave. Resta il grande spavento, ma oggi Luigi è più sereno: la compagna e il figlio stanno bene, sotto osservazione ma stanno bene.