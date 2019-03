Uomini e Donne, Luigi e Irene: i retroscena del dopo scelta

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: il dopo scelta insieme a Irene e le parole su Nicola Panico

Luigi e Irene hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine. La neo coppia nata all’interno dello studio del Trono Classico ha raccontato come stanno trascorrendo le prime giornate da fidanzati. A quanto pare, le cose tra di loro vanno alla grande. Hanno superato insieme gli ostacoli e i dubbi che li hanno attanagliati durante tutta la loro frequentazione e l’ex corteggiatrice è andata in Sicilia a casa di lui. L’ex tronista ha svelato di aver portato la Capuano con sé di nascosto dalla redazione del programma perché non aveva alcune intenzione di allontanarsi da lei. Entrambi si trovano molto bene con le loro rispettive famiglie e la giovane donna ha fatto assolutamente colpo anche sul simpatico Salvo.

Ad oggi, entrambi si promettono di essere felice insieme più a lungo possibile e di non mancarsi mai di rispetto. Per il futuro, Luigi spera di poter trovare una casa a Verona e vivere più vicino possibile alla sua fidanzata. Intanto, al momento, il ragazzo si trasferirà dalla Sicilia e Roma per diversi mesi. Nel corso dell’intervista, Mastroianni è tornato a parlare anche di Nicola Panico e di quanto accaduto la scorsa estate tra loro e Sara Affi Fella. Sembrerebbe proprio che il dolce ex tronista non porti rancore e abbia perdonato l’ex di Temptation Island.

Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne: le nuove parole su Nicola Panico

Luigi su Nicola Panico svela: “Penso che Nicola in fondo sia un bravo ragazzo. In tutta quella situazione ci ha sguazzato facendo la vittima, quando piuttosto era il complice se non la mente. Cedo, però, nella sua sincerità quando mi fa il suo in bocca al lupo. Quando è venuto in studio a raccontare la verità, ha sottolineato il suo dispiacere per aver coinvolto indirettamente anche mio fratello e questo mi fa pensare che abbia un cuore. Nella vita si può sbagliar e non sarò io a giudicarlo o a condannarlo.”