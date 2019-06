Uomini e Donne: Ludovica Valli torna single e lascia Bologna

Uomini e Donne: Ludovica Valli e il fidanzato Federico si sono lasciati

Dopo un anno insieme è giunta al capolinea la storia d’amore tra Ludovica Valli e Federico, un ragazzo sconosciuto al grande pubblico che lavora come personal trainer. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la separazione su Instagram, dove è tra le web influencer italiane più seguite. In un lungo messaggio la sorella minore di Beatrice Valli ha chiarito che con Federico è rimasto il bene, l’affetto e la stima, consci di aver vissuto una relazione importante e seria nonostante sia durata poco. I due erano infatti andati a convivere e condividevano la passione per la buona alimentazione e il fitness. Ma con lo scorrere del tempo qualcosa è andato storto e Ludovica e Federico non sono più riusciti a ritrovarsi.

Ludovica Valli di Uomini e Donne va a vivere a Milano

Con la fine della storia d’amore con Federico, Ludovica Valli di Uomini e Donne ha deciso di andare a vivere in un’altra città, più precisamente a Milano, dove tra l’altro si trovano da tempo la sorella Beatrice Valli e il cognato Marco Fantini. In realtà la scelta è dipesa anche dal lavoro di Ludovica, sempre più richiesta da numerosi brand. È risaputo che Milano può offrire più occasioni e opportunità in un certo ambiente rispetto a Bologna. E la valutazione della Valli è stata dunque compiuta sia per il suo lavoro ma pure per dimenticare più velocemente Federico.

Ludovica Valli annuncia la rottura con Federico

“Io e Federico non stiamo più insieme, se lo dico ora è solo perché mi sembra il momento opportuno. A chi si farà strane idee sul come, quando, perché e chi è stato rispondo già che siamo 2 persone maggiorenni e mature che hanno preso strade diverse, non abbiamo il bisogno di farci la guerra ma di rispettarci e lasciarci libero di fare il nostro percorso da soli o con chi vorremo al nostro fianco un giorno”, ha chiarito Ludovica Valli su Instagram.