Uomini e Donne, Lucia Rossitto: “La mia nuova vita dopo Federico Mastrostefano”

Uomini e Donne: che fine ha fatto Lucia Rossitto, ex corteggiatrice Federico Mastrostefano

Parla a Uomini e Donne Magazine, Lucia Rossitto ex corteggiatrice nel 2008 del tronista Federico Mastrostefano nel programma di Maria De Filippi. Oggi Lucia è mamma di Chanel nata 19 mesi fa e moglie di Antonio dal 19 luglio 2016. Vivono e lavorano a Zurigo, dove si sono conosciuti nel 2014 durante una cena presentati da un’amica di Lucia. All’inizio era scattata solo una simpatia “In quel momento non avevo intenzione di aver una relazione” ha dichiarato Lucia al magazine. Subito dopo è iniziato un corteggiamento insistente, lui le ha fatto dimenticare le disavventure passate: ” Mi ha chiesto di tornare in Svizzera per rivederlo” ha dichiarato Lucia. Oggi lei è nel campo della ristorazione e vive una vita felice in Svizzera, con suo marito e la sua piccola Chanel. “In Italia non ho lasciato nulla. Il lavoro andava e veniva” dice Lucia al magazine.

Lucia Rossitto parla di Federico Mastrostefano: “Per me era bellissimo!”

Lucia Rossitto oggi moglie e mamma, fa un passo indietro e parla di quando nel 2008 scese i gradini della trasmissione Uomini e Donne. “Mio fratello Salvatore mandò una mail alla redazione” dice lei al giornale. Spinta dal fratello arriva in trasmissione e corteggia il nuotatore Federico Mastrostefano, del quale Lucia confessa:” Nel video di presentazione mi fece una brutta impressione. Poi, puntata dopo puntata, mi accorgevo che mi piaceva sempre di più: per me era bellissimo e divenne il ragazzo ideale”. Un corteggiamento lungo e pieno di alti e bassi confessa Lucia: ” Ho pianto tanto, perché mi sentivo sola contro tutte. Più di una volta pensai di lasciare il programma”.

Lucia Rossitto più forte dopo un’infanzia difficile

Orfana di mamma a soli 5 anni, Lucia Rossitto ha vissuto in collegio dalle suore lontana da suo padre e dai suoi quattro fratelli. “Di quegli anni ho un ricordo bruttissimo e alcuni episodi mi hanno segnato” confessa Lucia. Poi fu affidata ad una famiglia e a 20 anni decise di andare a vivere da sola, lavorando come commessa, cassiera, baby-sitter. Un ricordo forte e indelebile di cui Lucia non ha mai fatto parola: ” Per pudore e perché non è facile raccontare il proprio dolore”.