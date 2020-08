Uomini e Donne, Luca Daffrè è fidanzato: spunta il commento sulla Nasti

Luca Daffrè, uno dei corteggiatori di Uomini e Donne più amati nelle ultime edizioni, ha ritrovato l’amore. In molti avrebbero voluto vederlo salire sul trono dopo la delusione ricevuta durante la scelta di Angela Nasti. L’ex tronista aveva scelto, infatti, di lasciare il programma insieme ad Alessio Campoli. Sebbene entrambi siano entrati nel cuore dei telespettatori, Luca è riuscito a conquistare il pubblico in modo più importante. I telespettatori l’hanno conosciuto nel ruolo di tentatore nell’edizione di Temptation Island del 2018. Dopo di che, alla corte della giovane Nasti, è riuscito a entrare nel cuore del pubblico. Il suo aspetto fisico e il suo modo di fare pacato e tranquillo non hanno potuto non attirare l’interesse dei telespettatori. Ed ecco che ora per lui è arrivato il momento di viversi l’amore. A rendere nota la sua relazione ci pensa lui stesso. In queste ultime ore, sul suo profilo Instagram, Luca Daffrè condivide una foto che lo ritrae con la sua nuova fidanzata!

Uomini e Donne, Luca Daffrè ha una fidanzata: l’ex corteggiatore ritrova l’amore e spunta un commento su Angela Nasti

Una bella notizia quella che ci dà in queste ultime ore Luca Daffrè. L’ex corteggiatore pubblica una foto che lo ritrae in acqua, in compagnia di una bellissima ragazza bionda. Sono diversi i commenti di apprezzamento nei confronti della giovane. Gli amici di Luca si lasciano andare a qualche battutina e ai complimenti. Pare siano tutti felici che Daffrè stia ritrovando la serenità insieme a questa ragazza, ma di chi si tratta? L’ex corteggiatore non ha intenzione di nascondere l’identità della fidanzata, sebbene scelga di condividere una foto che la ritrae di spalle. Taggandola, Luca fa sapere al suo pubblico il nome della fortunata: Camilla Caimi. Tra i commenti spunta, intanto, un’affermazione fatta da una utente che cinta Angela Nasti. “Vedi il karma, mille volte meglio della Nasti”, scrive la fan. Luca risponde al commento con una faccina compiaciuta.

Luca Daffrè, la fidanzata è Camilla Caimi: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne condivide la sua felicità

La nuova fidanzata di Luca Daffrè si chiama Camilla Caimi. È una modella che vanta un bel numero di follower su Instagram. L’ex corteggiatore decide di non rivelare particolari dettagli su questa sua relazione. Semplicemente Luca parla di “una bella sensazione”. Dunque, sembra proprio che tra loro proceda tutto abbastanza bene. Ormai Angela Nasti fa parte del passato dell’ex corteggiatore, che concorda con il commento della fan.