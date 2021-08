Mesi di incubo per Nicole Mazzocato, l’ex corteggiatrice e scelta di Fabio Colloricchio a Uomini e Donne. L’influencer, modella e attrice ha parlato per la prima volta di un dramma che l’ha costretta a cambiare di recente casa e vita. Per un lungo periodo la 31enne è stata vittima di uno stalker che l’ha terrorizzata e privata della sua consueta spensieratezza e allegria.

Nicole Mazzocato ha raccontato tutto tramite le storie di Instagram, non riuscendo a trattenere le lacrime. La giovane ha spiegato il motivo per il quale da qualche tempo ha preso l’abitudine di non condividere più sui social network foto e video in tempo reale dei suoi momenti privati e professionali. Una scelta presa dopo che uno stalker è entrato nella sua quotidianità, stravolgendola.

Nicole Mazzocato ha fatto sapere:

“Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram. Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare. Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia”

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso che per fortuna abitava vicino la Caserma dei Carabinieri e appena ha capito l’andazzo si è recata a denunciare il suo stalker. Soprattutto perché vive da sola e la situazione poteva peggiorare giorno dopo giorno.

Nicole Mazzocato ha aggiunto:

“Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni. Per questo motivo ho cambiato casa”

Al momento l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli ma ha espresso bene la sensazione di fastidio e orrore che ha vissuto per mesi e mesi. Ora sembra che lo stalker sia sparito anche se la paura e il terrore restano.

La nuova vita di Nicole Mazzocato

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne – è stata tra le corteggiatrici protagoniste dell’edizione 2015 – Nicole Mazzocato si è affermata come modella e web influencer. Il suo sogno, però, resta quello di diventare attrice. Ad oggi Nicole si è data da fare con piccoli ruoli in alcuni progetti televisivi e cinematografici e delle brevi apparizioni pubblicitarie.

Nel frattempo è finita la relazione tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio: nonostante la convivenza e le promesse d’amore i due non sono riusciti ad andare avanti. Nicole ha poi amato per un paio d’anni Thomas Teffah, imprenditore che lavora e vive a Londra.

Nel corso del 2021 si è parlato con una certa insistenza di due flirt importanti per Nicole Mazzocato: uno con il calciatore Mario Balotelli e l’altro con il rapper Salmo. Oggi la web star è single.