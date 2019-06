Uomini e Donne, Lisa e Mauro: malattia e periodo difficile, cosa è successo

Uomini e Donne, Lisa e Mauro presto convoleranno a nozze. L’annuncio del matrimonio in studio

Uomini e Donne è finito con un grande annuncio: quello del matrimonio tra i due ex partecipanti del Trono Over, Lisa e Mauro. L’ex dama del parterre del programma di Maria De Filippi e il compagno hanno rilasciato una bella e lunga intervista al Magazine di UeD, rivelando alcuni dettagli della proposta e del loro futuro insieme. La coppia si giurerà amore eterno il 20 giugno del 2020, come anticipato da Lisa, in una splendida location, quella di Villa Serego Alighieri in Valpolicella. Lisa che si è trasferita da Mauro per amore, non ha ricevuto però una vera proposta di matrimonio ma di questo non si dice triste, anzi. Mauro ogni giorno della loro vita insieme, le chiede di sposarlo. Davvero una bella storia d’amore, che ha fatto emozionare tutto lo studio appena ricevuta la bella notizia. Quest anno Uomini e Donne ha regalato davvero tante emozioni ai suoi telespettatori, tra matrimonio già avvenuti e quelli che ancora si devono celebrare, e lieti annunci di nascite, come nel caso di Sossio e Ursula e di Jara e Nicola.

Lisa e Mauro, le confessioni sul matrimonio

Nonostante la coppia abbia deciso di sposarsi, non era per Mauro la priorità ma ha deciso di farlo per l’amata Lisa: “Sono sempre stato convinto che se due persone di amano e stanno bene insieme il matrimonio è un passo superfluo […] Nonostante questo, però, ho sentito che con Lisa sarebbe stato ‘per sempre’ anche non sposandoci e quindi ho deciso di sposarla per accontentarla e accontentare anche me stesso perché è una decisione che mi ha reso felicissimo“, ha detto l’ex cavaliere sulle pagine del magazine ufficiale dello show pomeridiano. L’annuncio del matrimonio è stato accompagnato anche da un’altra rivelazione di cui non si sapeva, e di cui tuttora non sappiamo molto. Mauro è stato accanto a Lisa mentre stava male, ma cosa è successo all’ex dama? A raccontarlo è proprio lei.

Lisa, cosa è successo all’ex dama di UeD? Malattia e periodo difficile

“Io soffrivo di una brutta malattia che è l’endometriosi da parecchi anni, è arrivata al quarto stadio“, ha spiegato Lisa, raccontando del brutto periodo vissuto a causa di alcuni problemi di salute. “L’estate scorsa sono stata molto male intorno a luglio, ho iniziato ad avere dei dolori fortissimi. Mi sarei dovuto operare a metà settembre, ma i primi di settembre, dopo un malore, ho fatto un’intervento d’urgenza“, ha spiegato Lisa, sottolineando che Mauro è stato sempre accanto a lei, è stato proprio lui la sua forza, “Oggi non smetterò mai di ringraziarlo per quello che ha fatto, mi ha dato una forza incredibile“.

Lisa e Mauro: il rapporto con il figlio di lui

Un bellissimo rapporto quello che Lisa ha stretto con il figlio di Mauro, Mattia. Si vogliono molto bene e grazie alla loro convivenza anche il rapporto dell’ex cavaliere con il figlio è ora diverso. “Mauro prima di vivere con me, viveva dai suoi e quindi passava poco tempo con il bambino. Mentre quando mi sono trasferita l’ho aiutato molto a gestire il suo rapporto con lui. Ho un buon rapporto anche con la mamma di Mattia, è una brava mamma e una brava persona“, ha voluto infine specificare Lisa.