Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Irene Capuano diventa conduttrice tv

Svolta nella carriera di Irene Capuano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata conduttrice televisiva. Come riporta in anteprima il portale di Isa & Chia, la vivace romana è stata scelta come presentatrice de L’occasione giusta, un nuovo format che andrà in onda su La 4 Italia (canale 129 del digitale terrestre). La 22enne ha già registrato alcune puntate mentre altre sono ancora in corso di programmazione. Accanto a Irene l’agente dei Vip Tiziana Soddimo, che ha spiegato che questo programma darà la possibilità ad alcuni volti noti di raccontare alcuni lati inediti della propria vita ma anche di mettere in mostra il proprio talento. Tanti personaggi famosi si alterneranno in studio per accesi dibattiti sulle tematiche più disparate. Ogni puntata sarà divisa in tre blocchi, ognuno dei quali accompagnati dalla musica dello speaker radiofonico e imitatore Antonio Delle Donne. Tra gli ospiti della prima puntata (che è stata già registrata e andrà in onda a breve): Daniele Pompili, ex fidanzato di Floriana Secondi, il disturbatore televisivo Niki Giustino e lo scrittore ed ex concorrente di Pechino Express Simone Di Matteo.

Irene Capuano aveva corteggiato Luigi Mastroianni a Uomini e Donne

Irene Capuano torna dunque in tv a un anno dalla scelta a Uomini e Donne. Nel 2019 è stata infatti scelta dall’ex tronista Luigi Mastroianni. La storia d’amore non ha però retto all’impatto con la quotidianità: dopo pochi mesi Luigi e Irene si sono mollati. Una rottura non avvenuta nel migliore dei modi tanto che i due non sono rimasti in buoni rapporti. La Capuano è però ancora in contatto con Salvo, il fratello minore di Mastroianni affetto da sindrome di Down.

La nuova vita di Irene Capuano e Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne

E mentre Irene sta cercando di costruirsi una carriera televisiva – affiancata a quella da web influencer – il suo ex fidanzato ha scelto di darsi all’imprenditoria. Senza trascurare il suo amore per la musica – è un affermato deejay – ha deciso di aprire un sito e-commerce di prodotti biologici partendo da quelli dell’azienda di famiglia, che produce olio e olive a Palagonia, in Sicilia.