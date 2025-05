Uomini e Donne: Lavinia Mauro ha mentito? I dubbi sul suo passato

Lavinia Mauro ha partecipato come tronista a Uomini e Donne nel 2022. Alla fine del suo percorso, dopo varie tribolazioni, ha scelto Alessio Corvino. E con lui è iniziata una storia d’amore durata circa un anno. Ma quello che ha colpito maggiormente durante il percorso di Lavinia è stato il suo carattere. Lavinia è una ragazza molto ansiosa che ha sofferto di attacchi di panico. Durante la sua presenza in studio aveva sempre con sé un ventaglio. L’oggetto serviva a fornirle aria quando lei sentiva che le mancava. Una tecnica che le ha permesso di portare avanti il suo percorso senza troppi intoppi. Oggi sui social ritroviamo una Lavinia diversa. Più sicura di sé e meno legata a quell’anima fragile. Questo suo cambiamento, come è ovvio, ha portato molti dubbi.

In tanti hanno persino smesso di seguirla. Sostenendo addirittura che Lavinia avesse finto durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. In aggiunta a questa sua nuova vitalità, Lavinia è persino colpevole di aver ritrovato l’amore dopo Corvino. Infatti da qualche mese la ragazza ha iniziato una relazione con un noto produttore musicale. I due fanno coppia fissa e non mancano foto complici postate sui social a testimonianza di ciò. Il fatto di essere nuovamente innamorata ha confermato i dubbi di chi la riteneva una bugiarda. Perché il nuovo compagno sembra essere molto diverso dall’ex di Lavinia.

Lavinia Mauro accusata (ingiustamente) di tradimento

La colpa di questa ragazza è di aver mostrato un fragilità e, oggi, dopo più di due anni deve ancora render conto a tutti di questo. Fortunatamente nella vita i problemi si superano. Così Lavinia Mauro potrebbe aver semplicemente affrontato i traumi e superato le sue insicurezze. Potrebbe aver trovato l’amore della sua vita (o anche no) ed essere felice di mostrarlo al mondo social. Insomma chi l’accusa di aver finto probabilmente sta solo ingigantendo un aspetto caratteriale. Come sempre in questo mondo virtuale le influencer vengono prese come degli idoli a cui fare riferimento. Mentre loro pubblicano immagini da sogno col solo scopo di vendere un sogno.

Il defollow di massa che ha colpito Lavinia non ha senso. E’ la conferma di come il mondo digitale stia deformando i pensieri reali e costruendo ideali inesistenti. Anche se il dubbio che la Mauro possa essere come Kevin Spacey nel finale dei “Soliti Sospetti” non possiamo escluderlo. Ma in questo caso non possiamo che dirle: “chapeau!”.