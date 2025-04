Uomini e Donne: la trasformazione fisica di Massimiliano Mollicone

Uomini e Donne è un programma che va in onda dal 1996 e sono innumerevoli i personaggi che sono passati nel dating show di Maria De Filippi. Tra questi alcuni restano impressi nella memoria degli spettatori e altri invece un po’ meno. Forse è il caso del personaggio di cui parliamo oggi, ovvero Massimiliano Mollicone. Il giovane, originario di Nettuno, ha partecipato alla trasmissione nel 2021. Il suo trono ha colpito per le polemiche dopo la sua scelta . Infatti Massimiliano scelse Vanessa invece di Eugenia, la preferita del pubblico. La relazione con Vanessa durò pochissimo e il tronista tentò quindi di recuperare il rapporto con Eugenia, una volta uscito da programma. Tentativo vano dal momento che, poco tempo dopo, Eugenia ha fatto coming out dichiarando il suo fidanzamento con una giovane donna.

Ma veniamo ad oggi. Massimiliano ha un profilo social semplice e continua la sua vita di prima. Ha una relazione con una ragazza che fa la tatuatrice e sembrano davvero innamorati. Ama l’arte e spesso sulla sua bacheca posta video ed immagini delle sue opere. Va detto che i suoi lavori sono molto interessanti. Ma oggi Massimiliano ha un aspetto diverso da come ce lo ricordavamo. Si è dedicato moltissimo alla cura del suo corpo e alla palestra. Così la sua figura ha raggiunto una forma fisica decisamente diversa. Anche i tratti del viso sono molto più marcati. Difficile dire se sia ricorso a qualche trattamento estetico oppure se sia solamente dovuto al fisiologico cambiamento fisico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Mollicone (@massimilianomollicone)

Il trono classico non riscuote più il successo di prima

Sta di fatto che Massimiliano è una persona semplice ed il suo trono, nel bene e nel male, è stato un trono lineare e onesto. Cosa che, da qualche anno, non accade più a Uomini e Donne. Gli autori del trono classico non riescono più a trovare le persone giuste. Sembra che chiunque partecipi al programma sappia già strategicamente tutte le mosse da intraprendere. Noi un’idea che la siamo fatta. Forse dovrebbero essere gli autori a girare per le città e selezionare i tronisti.

Senza casting, senza suggerimenti o raccomandazioni. Si potrebbe fare come una volta facevano i registi con i propri attori. Giravano tra il popolo e cercavano un volto e una personalità che li colpisse. In questo modo sono stati scoperti dei talenti. E forse, così, il programma di Maria De Filippi potrebbe riacquistare un senso.