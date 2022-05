Uomini e Donne: la nuova vita di Giordano Mazzocchi, cosa fa oggi

Che fine ha fatto Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne? L’ex corteggiatore e fidanzato dell’ex tronista napoletana Nilufar Addati è riapparso sulla cover di maggio di For Man, al quale ha raccontato la sua nuova vita e i sogni futuri. Dopo l’esperienza alla corte di Maria De Filippi il giovane ha deciso di affiancare al lavoro di maestro di sci altre attività nel mondo dello showbiz.

Lontano dal piccolo schermo Giordano di Uomini e Donne si sta dando da fare come deejay e attore. Sarà lui l’erede di Francesco Arca, altro ex protagonista del dating show di Canale 5 e oggi interprete affermato e apprezzato sia in Italia sia in Spagna?

Giordano Mazzocchi ha spiegato alla rivista edita da Cairo Editore che sta studiando per diventare un attore a 360 gradi. Tutto è partito durante il periodo del Covid-19: nel 2020 l’ex star di Uomini e Donne era impegnato come deejay, aveva l’agenda piena, quando il virus lo ha costretto a stravolgere la sua vita.

Anziché passare quei mesi complicati tra cucina e Netflix Giordano Mazzocchi ha perfezionato l’inglese, si è dato da fare con gli allenamenti e si è iscritto alla scuola di recitazione dello studio YD’Actors di Yvonne D’Abbraccio. Nel futuro di Mazzocchi, dunque, tanta musica e recitazione.

Giordano Mazzocchi è fidanzato

E l’amore? Dopo la fine della tormentata storia d’amore con Nilufar Addati – con la quale ha partecipato pure a Temptation Island Vip – Giordano Mazzocchi ha frequentato per un breve periodo Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’ex calciatore oggi allenatore del Bologna Sinisa.

Da qualche tempo, più precisamente dal 2021, Giordano Mazzocchi è legato ad Arianna Mora, una parrucchiera che non fa parte del piccolo schermo. Una relazione vissuta nel massimo riserbo rispetto a quella precedente con Nilufar anche se va detto che Mazzocchi è sempre stato un tipo piuttosto discreto e riservato.

Cosa fa invece oggi Nilufar Addati? L’italo-persiana continua a lavorare come influencer ma il suo sogno resta quello di diventare una conduttrice e giornalista. Dal 2021 la 24enne conduce su Gambero Rosso Channel, canale 133 di Sky, il programma L’arte in cucina.