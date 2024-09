Uomini e Donne, la De Filippi dubita già di Martina? Un motivo c’è

Oggi è “scesa in campo” a Uomini e Donne Martina De Ioannon. Così con lei è finita la presentazione dei quattro nuovi tronisti. La bionda romana non nasconde il suo carattere forte, che esce fuori in modo prorompente, già dalle prime battute. Così, in contrapposizione al carattere più mite di Francesca, Martina spicca per i suoi modi diretti. Infatti dopo che i corteggiatori sono scesi e si sono seduti accanto a Maria De Filippi, la padrona di casa ha chiesto alle due troniste un’opinione. Francesca ha risposto che sono tutti carini ricevendo i complimenti della De Filippi per la sua accortezza. Martina ha invece stroncato tutti affermando che non c’è nessuno che le piaccia.

In pochi minuti l’ex fidanzata di Raul Dumitras ha tarpato qualsiasi possibile slancio da parte dei corteggiatori. Infatti ha esplicitamente detto che non c’è nessuno che le abbia fatto dire “wow!” e che malgrado siano tutti carini non c’è nessuno che lei reputi bello. Tanto che la De Filippi, non riuscendo a trattenersi, ha esclamato: “Eh la miseria!”. Proprio lasciando intendere come Martina abbia forse esagerato. Poi, come se non bastasse, quando qualcuno si è alzato per farla ballare la tronista ha esclamato:”Ballo solo per educazione”. Scatenando così l’ira funesta del web. D’altronde abbiamo imparato a conoscere Martina durante Temptation Island. Quindi un’idea di come potrebbe andare il suo trono ce la siamo fatta.

Martina De Ioannon ci ha preso gusto con la televisione

Martina è certamente furba e molto decisa. Sa esattamente dove vuole arrivare e punta a quello. Con il carattere deciso ha costruito una personalità che in qualche modo è sempre riuscita ad essere vincente. Anche le critiche ricevute durante l’estate, dopo Temptation Island, è riuscita a trasformarle in attrazione mediatica. Al punto tale che, tra tutte, il trono è stato assegnato a lei. Lei sa che un trono dinamico caratterizzato da molte discussioni piace. Infatti scorrendo i commenti del web dopo la puntata di oggi di Uomini e Donne si può dire che abbia lasciato il segno. La lista dei commenti che la riguardano è molto lunga. Non brilla certo per simpatia ma è indubbio che il suo percorso verrà seguito.

Gli ultimi troni sono stati deludenti proprio perché ritenuti “troppo mosci”. Lei si è studiata una parte e la sta giustamente seguendo. Dalla trasmissione della De Filippi potrebbe ricavare visibilità e magari anche un nuovo fidanzato (!). Ma sicuramente ciò che interessa maggiormente è la notorietà. E il lavoro che potrebbe derivare da tutta questa attenzione mediatica. Dall’altra parte c’è invece Francesca che, come è già in parte trapelato, vivrà l’esperienza con grande difficoltà. Così come Ida l’altr’anno, caratteri del genere, rischiano di annoiare perché i corteggiatori diventano “forzatamente interessati”. Staremo a vedere se sapranno stupirci entrambe.