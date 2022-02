Uomini e Donne, Jorio: “Com’è davvero Gemma fuori”, la cena con Proietti

I fedelissimi dello show di Maria De Filippi non possono aver dimenticato Antonio, il quale ha vissuto la Galgani in amicizia lontano dagli studi; l’ex cavaliere, intanto, lancia un attacco a Giorgio Manetti

Com’è davvero Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? La dama torinese è una grande protagonista dello show di Maria De Filippi e ormai è nota all’intero pubblico italiano. Ma nelle vicende amorose, purtroppo, non ha molta fortuna. A parlare della sua vita lontano dalle luci dei riflettori ci pensa un ex cavaliere che la conosce molto bene, Antonio Jorio. Chi da sempre segue il Trono Over non può aver di certo dimenticato il giornalista oggi 66enne e fidanzato con Annamaria Pancallo, conosciuta nel dating show. Oggi si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma.

Ed è proprio nel dating show di Canale 5 che l’ex cavaliere, romano doc, ha conosciuto Gemma. Durante la sua prima puntata nel programma di Canale 5, Antonio venne attaccato da un uomo che stava discutendo proprio con la dama di Torino. E forse è proprio da lì che è nata la loro amicizia. Già all’epoca, la Galgani era una grande protagonista con le sue tormentate love story. In particolare, all’epoca, era legata a Ennio, con cui sfiorarono il matrimonio. Jorio racconta di essere andato a trovarla molte volte a Torino.

“All’epoca scrivevo per vari settimanali e lei occasionalmente mi chiamava al teatro dove lavorava per intervistare grandi protagonisti, come Proietti o Brignano. Di solito dormivo in albergo, ma mi pare di ricordare di essere stato una volta a casa sua. Se non ricordo male”

Si telefonavano tutti i giorni e quando lui non parlava con le dame che frequentava, parlava con lei. Non ha mai pensato, però, di corteggiarla. Nella vita di tutti i giorni se conosce una donna come amica non la inviterebbe mai a cena: “Nasce amica e muore amica”. In quegli anni, ovviamente, Gemma si confidava molto con lui. Gli parlava spesso di Ennio e ricorda quando fu invitato alla loro festa di fidanzamento, a cui presero parte anche Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Sul piano della vita sentimentale, le consigliava di essere “meno apprensiva”. Nonostante ciò, non è mai riuscito a portarla nella direzione giusta. Questa è la sua personalità e non poteva di certo cambiarla. Spiega che la Galgani prova molta ansia, che lui vedeva “come una sorta di inadeguatezza, come se le mancasse qualcosa”. Crede che sin da ragazza Gemma abbia avuto questo carattere.

“Magari da ragazza è arrivata seconda, ha perso qualcosa, e certe situazioni ce le si porta dietro tutta la vita. Mi dava l’impressione di essere esistenzialmente precaria”

Queste sue incertezze, però, riguardano solo l’aspetto sentimentale. Infatti, Antonio Jorio ci tiene a specificare che lontana dai riflettori, nel campo lavorativo, Gemma Galgani era tutt’altra cosa. L’ha vista mentre lavorava come direttrice del teatro: “Era rigorosa e autorevole, metteva tutti in riga”. E a questo punto della sua intervista, l’ex cavaliere racconta un aneddoto, che riguarda Luigi Proietti.

“Quando andai a trovarla dopo lo spettacolo andammo a cena con Gigi Proietti e gli altri attori. Lei era disinvolta, a suo agio, sicura di sé. Non si lasciava intimidire. Tutto il contrario di com’è nelle storie d’amore”

La stessa dama aveva già parlato del rapporto d’amicizia nato con il celebre attore, morto il 2 novembre 2020. In quanto lavorava in teatro, Gemma ha sempre avuto modo di stare a contatto con interpreti famosi. Una Galgani diversa da quella che in studio si ritrova a combattere con le sue fragilità per trovare l’amore e che affronta non poche delusioni.

Jorio ne è convinto: se Gemma “si fosse comportata in amore come sul lavoro, non avrebbe avuto problemi”. Sebbene non faccia più parte del parterre di Uomini e Donne, Antonio ha continuato comunque a seguire la Galgani nelle sue vicende amorose. Ebbene l’ex cavaliere racconta di essere intervenuto durante la conoscenza di Gemma e Giorgio Manetti.

Voleva farsi i fatti suoi, poiché non voleva che passasse che fosse gelose, ma aveva troppi sospetti sulla sua sincerità e così la mise in guardia.

“E lei mi aveva raccontato dei dettagli di quella storia… ma aveva perso la testa. Spendeva anche un sacco tra viaggi e pernottamenti, solo per andare a trovarlo”

Non è di certo una novità il fatto che Gemma abbia fatto di tutto per Giorgio, il quale ormai ha definitivamente voltato pagina.