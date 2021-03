Uomini e Donne, Jessica scrive a Davide: “Vieni a vivere da me?”, i progetti

La lettera dell’ex tronista con la proposta di convivenza a sei mesi dalla scelta in studio: cosa sogna per il loro futuro

Jessica Antonini e Davide Lo Russo stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne, ma è il momento di fare un passo in più. Tra i due è stato colpo di fulmine, di quelli che spingono i tronisti a scegliere nel giro di poche puntate. Nel trono di Jessica è andata esattamente così: ha scelto Davide dopo un mese e da quel giorno non si sono mai lasciati. Tuttavia col passare dei mesi il peso della distanza pare si faccia sentire sempre di più, per questo Jessica ha scritto una lettera sul settimanale DiPiù per chiedere al suo Davide di trasferirsi da lei. L’ex tronista vive a Roma insieme al figlio di sei anni, lui invece è di vicino Como. Al momento vivono un amore a distanza, si raggiungono appena è possibile e trascorrono dei giorni insieme. Ma non è facile, a lungo andare.

Così Jessica ha subito scritto a inizio lettera che appena l’emergenza del Coronavirus sarà terminata faranno un passo in più. Queste le sue parole: “Aspettiamo che questo momento di emergenza, che ha pesato sul nostro lavoro e sulla relativa situazione economica, si risolva e poi andiamo a vivere insieme”. Avverte la sensazione che sia ingiusto vivere un amore così forte dipendendo da videochiamate e da giorni liberi. Jessica è disposta a fare una prova di convivenza, un lungo mese trascorso in viaggio: questa la proposta per settembre, mese in cui festeggerà 30 anni. Se tutto dovesse andare bene durante questo viaggio, Covid permettendo, allora potrebbero iniziare a costruire il loro nido d’amore.

Pare però che ne abbiano già parlato diverse volte e che sia sempre stata lei a frenare per via di suo figlio, per paura di spezzare i suoi equilibri. Adesso le cose sono diverse: “Quando stiamo distanti mi manchi”. Ha capito che vivere a distanza è uno spreco di tempo, quindi si è resa conto di voler fare questo passo in avanti nella loro relazione. Inoltre ha voglia di vivere con lui anche i più semplici gesti della quotidianità, come fare la spesa insieme. Avendo un figlio, però, deve ponderare bene tutto: “Per me è complicato trasferirmi da te vicino Como”. Ha parlato della vita di suo figlio, che dovrebbe cambiare scuola e amicizie, ma anche del suo lavoro: non vorrebbe lasciare lo studio di tatuaggi per cui lavora.

Il suo timore è non trovare a Milano una stabilità economica che le permetta di non far mancare nulla a suo figlio. Anche Davide ha un lavoro, come bartender, e lavora a Milano. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, però, per Davide sarebbe meno problematico rischiare perché non ha un figlio. Entrambi inoltre sognano di aprire un locale, quindi potrebbe essere l’occasione giusta per avviarne uno insieme. Jessica è consapevole del fatto che questa sua lettera lascerà di stucco Davide, ma vuole dare una svolta al loro rapporto: